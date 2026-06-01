記事のポイントターゲットは水着を単なる季節商品ではなく、「夏のフルコーディネート」戦略の中心に据えている。自社限定コラボを通じて、Z世代向けのトレンド性、SNS拡散、パーソナライズ需要を取り込んでいる。生成AI「ターゲット・トレンド・ブレイン」を活用し、SNSや購買データを分析することで、水着の商品開発スピードを強化している。米小売大手のターゲット（Target）は、水着を単なる水着販売にとどまらず、より幅広い