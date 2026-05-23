「フランケンシュタイン、日本到来」［著］中川僚子明治期の日本における翻訳は、言葉や思想など、あらゆる面で試行錯誤が繰り返されたがゆえに、実に豊かなエピソードに満ちている。そこにまたひとつ、本書によって、魅力的なエピソードが加わった。メアリ・シェリーによる名作小説『フランケンシュタイン』は、怪物の象徴性や物語の意味などをめぐって、さまざまな批評を刺激し続け、常に新たな読者を獲得している。だが、