南美希子さん各界の皆さんにお薦めの本を紹介していただく特集「あなたに贈る本」。今回は、エッセイスト・フリーアナウンサーの南美希子さんに本への思いを語ってもらいました。自宅にはたくさんの本があり、いつも子どもに絵本の読み聞かせをしていました。建築家だった夫は廊下の両側に本棚を作ってしまうほどの本好きで、リビングにもインテリア兼書棚があり、置く場所には困りませんでした。ですから、子どもも本に囲まれ