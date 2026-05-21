渡辺裕太さん各界の皆さんにお薦めの本を紹介していただく特集「あなたに贈る本」は今回、タレント・俳優の渡辺裕太さんに3冊を選んでもらいました。渡辺裕太さんからのメッセージ読書は、たくさんの人と出会って会話するのと同じくらい自分の価値観が広がるものだと思います。そうすると、話せる人も増えて、喜びを感じることが多くなります。これからも読書を楽しんでいきましょう！渡辺裕太さんお薦めの本ゆるストイック佐