「小さなパンダ」［著］佐藤淳今やジャイアントパンダと人気を二分する勢いのある、レッサーパンダに焦点をあてたのが本書である。その不思議さを、可愛いと思わせる顔立ちや四肢の大きさなども含めて、科学的に解説する。系統的にはジャイアントパンダが属するクマ科でもなく、他の食肉目であるイタチ科でもアライグマ科でもなく、独立したレッサーパンダ科を確立しているようだ。食肉目にもかかわらず、竹が主食の植物食性