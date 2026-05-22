俳優の佐藤二朗さん原作の漫画作品『名無し』（永田諒作画、ヒーローズ刊）が、自身の脚本・主演で映画化され、5月22日から公開されます。本作で、数奇な運命を背負った“名前のない怪物”山田太郎を演じた佐藤さんに、その過激なテーマと特殊な世界観ゆえに、一度は封印されかけた作品の映像化への思いなどを聞きました。（文：根津香菜子写真：junko）あらすじ若い客で賑わう昼下がりのカフェで、残忍な殺人事件が起こる。