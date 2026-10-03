見た目はごく普通の後期高齢者が、車内で男性に向け、拳銃を4発ブッ放していた。

「私がやるのは痛ぇよ！」と恐怖心を植え付け…“唇縫い付け女”と知人男の「壮絶リンチ」

神戸市中央区と兵庫区で9月30日、会社経営の赤田正行さん（58）が射殺され、荒井幸信さん（54）が脇腹を撃たれて重傷を負った事件。兵庫県警に殺人未遂容疑で逮捕された山口組系「六甲連合」元会長の亀谷直人容疑者（79）は、事件前にJR新神戸駅で2人と合流し、移動中の車中で犯行に及んだ。

■移動中の車内後部座席から4発発砲

同日午後1時過ぎ、亀谷容疑者は荒井さんが運転する乗用車に乗り込み、新神戸駅から東へ1キロの中央区坂口通に移動した。

後部座席から助手席に座っていた赤田さんに銃口を向け、4発発砲。血だらけになった赤田さんを車から下ろし、路上に放置した。再び車に乗り込んだ亀谷容疑者は、荒井さんに兵庫区の知人宅に向かうよう命じ、午後1時25分ごろ、到着した住宅敷地内の駐車場で荒井さんの脇腹を1発撃った。

わずか30分の間に、1人を射殺し、1人に重傷を負わせている。

午後1時32分、「鉄砲で撃たれた人がいる」と110番があり、警察官が現場に駆け付けたところ、現場から約20メートル離れた路上に亀谷容疑者がいた。職務質問し、関与をほのめかしたため、午後2時2分、緊急逮捕している。

「とても犯行直後とは思えないほど、落ち着いた様子だった。運転していた荒井さんが撃たれた現場は、建設会社を経営する社長が所有する住宅です。殺された赤田さんも建設や不動産関係の仕事をしており、不動産の取引をめぐってトラブルに巻き込まれた可能性がある」（捜査事情通）

24年前、六甲連合会長だった亀谷容疑者は「八重洲事件」を起こしている。2002年11月25日午後2時40分ごろ、東京都中央区の「八重洲富士屋ホテル」前で、当時、5代目山口組で最大の組織だった山健組の傘下組織「侠友会」の鶴城丈二会長を射殺。運転手だった男性組員にも全治1カ月の重傷を負わせた。

現場付近で鶴城会長と言い争いになり、会長と組員が車に乗り込んだところ、亀谷容疑者が後部座席のドアを開け、会長の胸や腰に向け4発、運転席から飛び出してきた組員に向かって2発、拳銃を発砲した。警察官が駆け付けたところ、鶴城会長はほぼ即死状態で、亀谷容疑者は運転手に馬乗りになっていたという。

「04年、亀谷は懲役20年の判決が確定し、府中刑務所で服役した。殺害のきっかけは、鶴城会長との交渉が決裂したこと。鶴城会長は山健組の東京責任者だった」（暴力団に詳しい関係者）

前回の殺人事件から24年が経ち、再びこんな残忍なやり口でカタギを殺害するとは、会社経営者との間にどんなトラブルがあったのか。