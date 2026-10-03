カブスの２０２６年シーズンがワイルドカードシリーズで終了し、選手たちの去就問題が騒がしくなっている。

チームは９月３０日（日本時間１０月１日）、敵地サンディエゴで行われたパドレス戦に１-４で敗北。通算０勝２敗となり、地区シリーズ進出の望みが絶たれた。米メディアではすでに来季に向けた新たなチームづくりが話題の中心となり、「ＦＡＮＳＩＤＥＤ」は「来季復帰しないカブスの５選手」として鈴木誠也外野手（３２）と今永昇太投手（３３）の日本選手２人の名前を挙げ、退団が濃厚だと見通した。

今季の鈴木は１４３試合に出場して打率２割７分、２６本塁打、８６打点、ＯＰＳ０・８４１をマークし、攻撃面の軸を担った。５年契約が満了となってＦＡになるが、４年連続で２０発以上を記録した安定性を含め、新契約は入団時に締結した総額８５００万ドル（約１０１億円）から大幅な昇給が見込まれる。

同メディアは「鈴木はすでに３２歳であるだけでなく、驚くほど層が薄い今年のＦＡ市場で最高の野手の一人」と評した上で「カブスが考えるよりも契約期間が長く、高額な年俸を示されるだろう」と見通した。

さらにチームではイアン・ハップ外野手（３２）もＦＡとなる。成績そのものは１５６試合で打率２割１分８厘、２４本塁打、６８打点、ＯＰＳ０・７３８と鈴木には及ばない。同メディアも「鈴木の方が優れた選手」と認めているが「ハップの方が年俸は安く済むはず」と球団の資金面がネックとなるとみている。

さらに、昨オフに１年契約で残留した今永も先発ローテの一人として３２試合に先発し、１１勝１０敗、防御率３・７７と活躍した。この結果にも「ほぼ期待通りの働きを見せ、先発陣の弱さを考えると今永を手放すことは理論上は間違いのように思われる」と高く評価した一方「本塁打を許しすぎる。今永は３５本塁打を浴び、９イニングあたり２本弱という数字はＭＬＢで２番目に多い。リグレー・フィールドの風向きは予想が難しく、条件が味方すれば今永は素晴らしい投球を見せるが、そうでない場合は全く通用しない。そのため、彼を信頼することは極めて難しい」と手厳しかった。

鈴木も今永もカブス以外のＭＬＢ球団でプレーしたことはない。残留か新チームか…。激動のオフが始まる。