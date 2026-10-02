◇アジア競技大会 サッカー女子 決勝 日本2-2（PK5-3）北朝鮮(2日、エコパスタジアム)

サッカー女子日本代表・なでしこジャパンが決勝で北朝鮮に勝利し、金メダル獲得となりました。

2大会連続で同じ組み合わせとなった決勝は前半32分、上野真実選手がエリアの外からシュートを放ち日本が先制ゴールを奪います。しかし後半2分、北朝鮮に押し込まれ同点にされると24分にはゴール正面から得点を奪われ、勝ち越しを許しました。

それでも41分、西尾葉音選手がペナルティーエリア内から右足で決め終盤に同点に追いつきます。

その後延長に入りますが両チーム得点が奪えず、試合はPK戦に入ります。

先攻の日本は3人が成功させると、北朝鮮の3人目をGK・大場朱羽選手がファインセーブで止めリードを奪います。その後日本は2人が連続でゴールを決め大会3連覇を達成しました。

▽日本今大会成績■グループステージ9月14日 ○ 8-0 タイ9月17日 ○ 8-0 ベトナム 9月21日 ○ 4-0 チャイニーズ・タイペイ■ノックアウトステージ9月25日 ○ 4-0 フィリピン (準々決勝)9月29日 ○ 2-0 韓国 (準決勝)10月2日 ○ 2-2（PK5-3） 北朝鮮(決勝)