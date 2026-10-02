五輪女王・鏡優翔が金メダル！女子最重量級で浜口京子以来24年ぶりの頂点に【アジア大会・レスリング】
■第20回アジア競技大会 愛知・名古屋 レスリング 女子フリースタイル76kg級 決勝（2日、名古屋市稲永スポーツセンター）
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女子フリースタイル76kg級の決勝で、パリ五輪金メダリストの鏡優翔（25、サントリービバレッジソリューション）が、リオ五輪銅メダリストのエルミラ・シズディコワ（34、カザフスタン）に5－1で勝利し、金メダルを獲得した。
第1ピリオド、鏡にアクティビティタイムが出されると、30秒間で得点を奪えず相手に1点を先制された。1点を追いかける展開で第2ピリオドへ。右ひざに巻かれたテーピングに不安をのぞかせながらも、相手のアクティビティタイム中に果敢に攻めて3点を奪い、逆転に成功した。相手選手が何度も投げ技を狙ってくるも、冷静にかわした鏡が逆に2点を追加。相手の反撃を振り切り、そのまま逃げ切って勝利を収めた。
日本勢が女子最重量級でアジア大会を制するのは、02年釜山大会72kg級の浜口京子以来24年ぶりとなる。