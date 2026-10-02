台風 のたまご】【 ハリケーン 】気象庁の予想天気図 に現る

気象庁の４日（日）予想天気図で「熱帯低気圧＝台風のたまご」を表す「TD」、そして「ハリケーン（Hurricane NOLO／ハリケーン名”ノロ”）」が現れました。

シミュレーションでは「ハリケーン」が日付変更線を越え、日本の南の海上を進んで行くように見えます。

「台風２７号」は小笠原諸島の東の海上を、発達しながら北上していきます。

４日（日）には「非常に強い」勢力に発達し、５日（月）には「中心気圧935hPa」「最大瞬間風速65m」と発達の最盛期を迎えるでしょう。

６日（火）以降、日本の東の海上を「強い」勢力で北上する見込みです。

雨風シミュレーション

新たな「台風のたまご＝熱帯低気圧」そして、日付変更線の東で「ハリケーン（Hurricane）」が発生する見込みです。

「台風２７号」の「反時計回りの渦」が本州の東の海上を進み、「ハリケーン」と見られる「反時計回りの渦」が東から２つ現れてきます。

このシミュレーションは、気象庁の数値計算による予測の一例で、先に行くほど誤差は大きくなります。雨や風が強まる地域・時期は変わる可能性があります。気象庁から発表される最新の進路予想や台風情報を確認してください。

【３連休まで天気予報】１２日（月祝）までの天気

３日（土）から１２日（月祝）までの天気予報を「各都道府県に５か所ずつ」掲載しています。

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