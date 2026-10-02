車のボンネットの中から救出された子猫の姿が話題に。おうちに来たばかりの時は、体が汚れていて目も半分しか開いていなかった子猫。

しかし、その10日後にはまるで別人のように美しい姿に！たくさんの愛情を注いでもらっていることが伝わってくる光景には、「嬉しい劇的ビフォーアフター」「おめめパッチリ！」とたくさんの反応が寄せられ、11万表示を超えて温かい気持ちを届けることとなりました。

【写真：車のボンネットの中にいた『ボロボロの子猫』→保護されて10日後…驚きの変化】

ボンネットの中で発見された『牡丹ちゃん』

Xアカウント『るみな』に投稿されたのは、キジ白猫の子猫『牡丹ちゃん』が保護された時の様子と現在の姿。

お盆のある日、スズメのちゅん丸ちゃんを病院に連れて行くため外を歩いていた飼い主さん。すると、通りがかりにあった一台の車に異変を感じたそう。その車にはワイパーのところに手紙が挟まれており、ボンネットの中にはどうやら猫ちゃんが隠れているとのこと。

そこで、飼い主さんは猫ちゃんを助けるため、110番をすることに。警察の人や駐車場のオーナーさん、車の持ち主さんも来て救出を試みると…そこからは、ボロボロになった子猫が現れたのでした。

その後、子猫は飼い主さんが家族として迎え入れ、『牡丹ちゃん』というお名前をつけてたくさんの愛情も注いだ結果…なんと、保護からわずか10日後にはとても可愛らしい姿に大変身！

ボロボロだった牡丹ちゃんは、その姿が嘘だったかのように美しい姿になったのでした。

そんな牡丹ちゃんのビフォーアフターの光景には、「大切にされるとこうも変わるんですね」「良かったねぇ…（泣）」「安心と信頼と愛されてる自信に満ち溢れていてよき」と感動の声が寄せられることとなったのでした。

人々の優しさを伝えてくれている牡丹ちゃん

たくさんの人の力によって保護にいたった牡丹ちゃん。

その後も、牡丹ちゃんを一緒に助けてくれた駐車場のオーナーさんが、ご自宅のわんちゃんを連れて遊びに来てくれたりと、現在もみんなに見守られながら成長中。

たくさんの人に助けてもらった牡丹ちゃんですが、そんな人の優しさを伝えてくれる牡丹ちゃんの存在が、投稿を見たたくさんの人たちに優しい気持ちを届けてくれているのでした。

Xアカウント『るみな』では、そんなキジ白猫『牡丹ちゃん』の成長の記録や、家族たちとの日常が投稿されていますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「るみな」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。