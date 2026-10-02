オアシスの再結成ツアー「Oasis Live ’25」を追ったライブ・ドキュメンタリー映画『オアシス：ドント・ルック・バック・イン・アンガー』が、2026年10月9日（金）よりディズニープラスのスターで独占配信されることが決定した。劇場公開版に加え、リアム＆ノエル・ギャラガーの未公開インタビューやライブパフォーマンスなど、ディズニープラス限定の特典映像も収録される。

9月11日に劇場上映されたばかり。早くも好みの環境で楽しめる。

リアム・ギャラガーとノエル・ギャラガーが再びステージに立った伝説的な再結成ツアー「Oasis Live ’25」に密着するライブ・ドキュメンタリー。世界規模で完売となったツアーのライブ映像はもちろん、リハーサルやバックステージ、約20年ぶりに実現したギャラガー兄弟の合同インタビューも収め、再結成の舞台裏や兄弟の歩みに迫る。

ディズニープラス版では劇場公開版に加え、リアムとノエルの共同インタビューから未公開映像を追加。「Wonderwall」「Slide Away」のフルパフォーマンスも収録されるほか、劇場公開版には含まれていなかった「D’You Know What I Mean?」「Half The World Away」のパフォーマンス映像が初公開される。

あわせて公開された新予告は、代表曲「Don’t Look Back In Anger」を観客が大合唱する場面からスタート。涙を流しながらライブを見つめるファンや、その反応を受け止めるようにステージ上で強く抱き合うリアムとノエルの姿など、再結成ツアーを象徴する光景が映し出されている。

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本作は映画批評サイトRotten Tomatoesで、10月1日時点で批評家スコア97％、オーディエンススコア98％を記録。日本では公開から3日間で31,186人を動員し、興行収入6,197万円を記録した。9月30日までの累計では動員97,038人、興行収入1億8,541万6,700円に達している。

「Oasis Live ’25」は世界で200万人以上を動員。日本でも東京ドーム2公演で約10万人を集めた。約15年にわたる解散期間を経て実現したリアムとノエルの再共演、その熱狂と舞台裏を自宅でも追体験できることになる。

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『オアシス：ドント・ルック・バック・イン・アンガー』は2026年10月9日（金）よりディズニープラスで独占配信開始。