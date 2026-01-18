ルームウェアブランド「ジェラート ピケ」が、2026年グローバルビジュアルにLE SSERAFIMを起用。年間を通して公開される特別ビジュアルの第1弾として、バレンタイン限定のSweetBearCollectionが登場します。普段はクールな印象のLE SSERAFIMが見せる、やわらかくリラックスした表情と、甘さをまとった新作ルームウェアの世界観は必見♡おうち時間をときめきで満たす、今季注目のコレクションを