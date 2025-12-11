ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 47歳の立憲議員 人気漫画を「醜悪」と糾弾してSNSや政治家から批判集… 立憲民主党 マンガ 政治家 人身売買 炎上・批判 週刊女性PRIME 47歳の立憲議員 人気漫画を「醜悪」と糾弾してSNSや政治家から批判集まる 2025年12月11日 6時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 立憲の藤原規眞議員のX投稿が波紋を呼んでいると、週刊女性PRIMEが報じた 藤原議員は水着姿の幼い少女の絵が描かれたポスターを「醜悪なもの」と投稿 ネット上では疑問の声が相次ぎ、政治家からも批判の声が上がっている 記事を読む おすすめ記事 夢のマイホーム建たぬまま...住宅メーカーが"突然破産" 残ったのは2000万円超のローン返済「生活が成り立たない。想像を絶するつらさ」 2025年12月10日 11時10分 「日本を応援するやつはくたばれ」中国で卓球・張本智和選手を襲った暴言 「許されない｣水谷隼さん怒る 2025年12月10日 11時45分 【サッカーW杯】日本代表は「死の組」入り、中国メディア分析...勝利保証されず「グループ3位も危うい」 2025年12月9日 11時55分 【速報】グリコの「ポッキー」など約600万個を自主回収 「味がいつもと違う」と消費者が指摘 原因はカカオ豆と一緒に保管されていた香辛料 2025年12月8日 17時5分 テレ朝本社から社外スタッフの男性が転落し死亡 テレビ朝日がコメント 通行人の男性巻き込まれ軽傷 2025年12月11日 6時21分