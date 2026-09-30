配信活動をする女性が、リスナーの「ミュウツーみたいな体型だね」という一言をきっかけに、ミュウツーのコスプレ写真をXに投稿しました。ミュウツーは上半身が細く腰まわりに丸みのあるポケモンで、女性自身も下半身にボリュームがある体型だそうです。投稿は770万回を超えるインプレッションを記録し、5.9万件の「いいね」を集め、「本当にミュウツーでわらけた」「どっちがミュウツー？」と驚く声が寄せられています。



【写真】リアルな“ミュウツー体型”を生かし、本格コスプレに挑戦！

投稿したのは、元VTuberで現在もYouTubeなどで配信活動をしている、べあもりゆるも（@beamoriyurumo）さんです。リスナーから「ミュウツーみたいな体型だね」と言われたことをきっかけに、ミュウツーのコスプレ写真をXに投稿しました。



ミュウツーは、『ポケットモンスター』シリーズに登場する伝説のポケモンです。細身の上半身に対し、丸みのある腰まわりと長いしっぽを持っています。べあもりゆるもさん自身も、下半身にボリュームのある体型だと話します。



ただ、リスナーにそう言われた当初は「ミュウツーってどんな体型だったっけ…？」と、まず調べるところから始めたそうです。



「実際に調べてみると、思った以上に骨ばっているような、筋肉質のような…。これは本当に自分に似ているのか…？と疑問でしたが、『実際にコスプレして、ファンのみんなに比べてもらえばいいんだ！』と思い立ち、あの投稿ができあがりました」



市販のミュウツー衣装がなかったため、お面は紙粘土で自作したといいます。写真撮影時は特別なポーズは取らず、「普通に棒立ちするだけです！」と笑います。



投稿は770万回を超えるインプレッションを記録し、5.9万件の「いいね」を集め、「完全に一致しててヤバイ、え、てか本人では？」「本当にミュウツーでわらけた」「どっちがミュウツー？」と、ミュウツーに似た姿への反応が寄せられました。一方、自作のお面には「青鬼にも見えるな」「青鬼だw」といったツッコミも相次ぎました。



「お面の素体に紙粘土を付けて工作しました。粘土をくっつけている段階で『あれ…なんかパチモンみたいになったな…』とは思っていたのですが、コメントで『青鬼』と言われて、もう自分でも青鬼にしか見えなくなりました」



投稿には、海外のXユーザーからも反応が寄せられました。YouTubeのライブ配信では、以前から海外のリスナーに「君はもしかしてミュウツーなのか？」とコメントされることがあったといいます。



「ファンではない海外の人からも、同じリアクションをされるとは思っていなかったので、びっくりしました！海外の方にまで投稿が届いたのは『ポケモン』というジャンルが拡散を後押ししたのだと思っているので、改めて『ポケモンって、全世界で愛されてるんだなぁ』と実感しました」



べあもりゆるもさんは「おもしろそう・楽しそう！と思ったことは行動に移すようにしている」と話し、別の日には「ポケットモンスター」シリーズに登場するメガスターミーのコスプレにも挑戦しています。



リスナーの発言を投稿として形にする理由を、次のように話します。



「コメントをくれたリスナーも喜んでくれるかもしれないし、自分もおもしろいことができてハッピーですからね！」



次に挑戦したいことを尋ねると、「次は土器とかになりたいです」と答えてくれました。