夜10時、車に乗ったらフロントガラスに「人の手」が　恐怖体験に3.2万人悲鳴...その真相

ある夜、車に乗っていたら......。

【話題のポスト】109.3万表示、3.2万いいねの〝恐怖体験〟

X上に投稿された恐怖体験が、多くの人々を戦慄させている。

2026年9月15日、Xユーザーのいおり（＠sasamipicata）さんが投稿したのは、車の運転席の写真だ。

車内から見たフロントガラス、その上の方には......なにこれ、手！？ 誰かが車の上に乗ってるってコト！？

読者の皆さんも、きっとゾッとしたことだろう。

一体、どういう状況なのか。写真にはこんな呟きが添えられていた。

びっくりするってレベルじゃない

「親にフロントガラスの上の方に軍手干されて気づかず夜に車出して心臓飛び出そうになったことある」

な、なーーーーんだ！ 軍手か......！

いや、軍手だったとしても、それを見た時の気持ちを想像すると、やっぱり怖すぎる......。

Jタウンネット記者はいおりさんに当時の話を聞いた。

当時は実家に住んでいたといういおりさん。その日の午後10時ごろ、コンビニに行くために車に乗ったところで恐怖を味わった。

「車を切り返してたら人の手が見えた。『人の手！？』『なんでこんなものが？』と思いました」（いおりさん）

その後、親が干していた軍手だったと判明した時は「ぶちギレました笑」。

思わず悲鳴を上げてしまいそうなシチュエーションに、X上では3万2000件以上のいいね（17日夕時点）のほか、こんな声が寄せられている。

「一瞬で眠気吹き飛びそうですね」

「心臓止まらなくてホント良かったですね」

「フロントで良かった。夜道でバックミラーに映っていたら･･･」

読者の皆さんも、夜中に車で移動する際は、念のため出発前にフロントガラスをチェックしておくべきかも？