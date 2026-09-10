涼しくなってくると、外を歩くのが気持ちいい日も増えてきます。



その一方で、雨の日や日差しが気になる日、着替えて外へ出るほどの時間がない日もありますよね。



そんなときは、家の中を歩く「室内散歩」という選択肢もあります。



秋は、さつまいもや栗、炊き込みご飯など、おいしいものが増える季節。食べることを我慢しすぎるより、無理のない範囲で体を動かす時間を作るほうが、気持ちよく続けやすいかもしれません。



「ちひろの宅トレ部」の新作は、4曲の音楽に合わせて約20分、家の中でおよそ2,200歩を目安に動く内容です。ジャンプはなく、難しい動きはその場で足踏みに替えても大丈夫です。



昼ごはんのあとに行う場合は、すぐに始めず、お腹が落ち着いてから。20分すべてできない日は、最初の1曲だけでもOKです。



雨の日や、日焼けを避けたい日、家事の合間に少し長めに動きたい日に、よかったら試してみてくださいね。



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