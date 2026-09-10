雨の日も、日焼けが気になる日も。家で約2,200歩の「20分室内散歩」
涼しくなってくると、外を歩くのが気持ちいい日も増えてきます。
その一方で、雨の日や日差しが気になる日、着替えて外へ出るほどの時間がない日もありますよね。
そんなときは、家の中を歩く「室内散歩」という選択肢もあります。
秋は、さつまいもや栗、炊き込みご飯など、おいしいものが増える季節。食べることを我慢しすぎるより、無理のない範囲で体を動かす時間を作るほうが、気持ちよく続けやすいかもしれません。
「ちひろの宅トレ部」の新作は、4曲の音楽に合わせて約20分、家の中でおよそ2,200歩を目安に動く内容です。ジャンプはなく、難しい動きはその場で足踏みに替えても大丈夫です。
昼ごはんのあとに行う場合は、すぐに始めず、お腹が落ち着いてから。20分すべてできない日は、最初の1曲だけでもOKです。
雨の日や、日焼けを避けたい日、家事の合間に少し長めに動きたい日に、よかったら試してみてくださいね。
その一方で、雨の日や日差しが気になる日、着替えて外へ出るほどの時間がない日もありますよね。
そんなときは、家の中を歩く「室内散歩」という選択肢もあります。
秋は、さつまいもや栗、炊き込みご飯など、おいしいものが増える季節。食べることを我慢しすぎるより、無理のない範囲で体を動かす時間を作るほうが、気持ちよく続けやすいかもしれません。
「ちひろの宅トレ部」の新作は、4曲の音楽に合わせて約20分、家の中でおよそ2,200歩を目安に動く内容です。ジャンプはなく、難しい動きはその場で足踏みに替えても大丈夫です。
昼ごはんのあとに行う場合は、すぐに始めず、お腹が落ち着いてから。20分すべてできない日は、最初の1曲だけでもOKです。
雨の日や、日焼けを避けたい日、家事の合間に少し長めに動きたい日に、よかったら試してみてくださいね。
YouTubeの動画内容
関連記事
食後に「少し動こう」が続かない人へ 家の中で5分だけ動く3つのコツ
撮影以外でも何度も歩いた！ちひろおすすめの歌で楽しむ「20分室内ウォーキング」
ちひろの宅トレ部が公開！マル・シーくんと踊る「一緒に、痩せ習慣。」
チャンネル情報
🔥新作公開中｜5分で滝汗💦浮き輪肉撃退！飛ばない立ち腹筋 「一人だと、なかなか続かない」 そんな方こそ、ここへ。一緒に動きましょう🐶 初心者でも大丈夫。 浮き輪肉撃退・お腹まわりの引き締めと、全身を動かす滝汗・脂肪燃焼ダンスを中心に、跳ばない・短時間の「ダンス宅トレ」をお届けします🔥 ベリーダンスエクササイズインストラクターのちひろです。 運動が苦手な方でも、音楽に合わせて楽しく続けられる、60秒から15分ほどの動画を発信しています。 オリジナルキャラクターの犬たち、マルちゃん＆シーくんと一緒に動く【犬とエクササイズ】シリーズも配信中🐶 このチャンネルは、こんな方におすすめです。 ・浮き輪肉やぽっこりお腹、腰まわりを引き締めたい ・跳ばずに全身を動かして、しっかり汗をかきたい ・きつい筋トレや腹筋運動は続かなかった ・マンションでもできる運動を探している ・40代・50代から無理なく運動を始めたい ベリーダンスやアラブ系音楽の経験を生かした、腰やお腹が自然に動くオリジナルの振付も特徴です。 完璧に踊れなくても大丈夫。 まずは1日1分から。 できない日があっても、また戻ってきてください✨ ▼公式サイト・ブログ https://chihiro-takutore.com/
youtube.com/@chihiro_takutore YouTube