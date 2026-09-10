日本人GKとして歴史を刻んだ夜。指揮官の称賛から３日後──初めてのCLでも鈴木彩艶は同じ仕事をこなした【現地発】
お馴染みのCLアンセムが流れると、アストン・ビラの守護神・鈴木彩艶は少しばかり誇らしげな表情を見せた。
９月８日、敵地で迎えたクラブ・ブルージュ戦。日本人GKとして初めて、鈴木はCL本戦のピッチに立った。
最初のプレーから、鈴木らしさが出た。バックパスを受けると、右サイドのアーロン・ワン＝ビサカへ長いフィードを通した。そこから攻撃が始まり、最後はエミリアーノ・ブエンディアがシュート。英国で中継したTNTスポーツの実況は、チャンスの起点となったGKを称賛した。
「ご覧の通り、鈴木の配球は、すでに素晴らしいレベルにあります」
実況席の評価は、一本のパスにとどまらなかった。「ビラはここ数年、優れたゴールキーパーに恵まれている」と実況が名前を挙げたのは、前任者のエミリアーノ・マルティネスだった。アルゼンチン代表のGKとして４年前のＷ杯で優勝し、今夏も準優勝に貢献した名手である。その後を継いだ鈴木について、こう続けた。
「鈴木も、マルティネスと同じタイプのゴールキーパー。足もとでボールを持つことを好み、落ち着いていて、ボールを保持している時も余裕があります。クロスがボックス内に入ってくる場面でも、ペナルティエリア内で非常に存在感があります」
鈴木が味方のDFとパスを交換していた時には、元選手の解説者ルーシー・ウォードが、鈴木の視線の先に注目した。近くの味方とボールを動かしながら、鈴木はその奥の前線も見ているという。
「鈴木は、ブルージュの選手たちを前に引き出そうとしていますね。ブルージュは高い位置からマンツーマンで捕まえようとしていますから、鈴木のパスレンジを考えれば、この試合で短いパスと長いボールを織り交ぜていくことになるでしょう」
相手が寄せてくれば、その背後へ届けるパスも選べる。最初のフィードで見せた精度があればこそ、前から捕まえに来る相手にも、落ち着いて次の手を探れる。英メディアは鈴木の足もとの技術に加え、その使い方まで見ていた。
英紙『デーリー・テレグラフ』も、ビラの攻撃の組み立てが鈴木から始まることに注目した。足もとの技術と多彩なパスで高く評価されてきたブラジル人GK、エデルソンを例に出し、鈴木を「ビラ版エデルソン」と表現している。加入間もないGKが、早くも攻撃の起点となる役割を担っていた。
後半には、ゴール前で踏ん張る時間が続いた。ビラは前半を３－１で終えたが、PKで１点差に迫られると、ブルージュの攻勢を受けた。鈴木はヒューゴ・ヴェトレセンの難しいシュートを防ぎ、同点を許さなかった。直後のCKでは、至近距離のヘディングに触れたボールがポストを叩き、跳ね返りを収めた。ここは幸運にも助けられた。
９月８日、敵地で迎えたクラブ・ブルージュ戦。日本人GKとして初めて、鈴木はCL本戦のピッチに立った。
最初のプレーから、鈴木らしさが出た。バックパスを受けると、右サイドのアーロン・ワン＝ビサカへ長いフィードを通した。そこから攻撃が始まり、最後はエミリアーノ・ブエンディアがシュート。英国で中継したTNTスポーツの実況は、チャンスの起点となったGKを称賛した。
実況席の評価は、一本のパスにとどまらなかった。「ビラはここ数年、優れたゴールキーパーに恵まれている」と実況が名前を挙げたのは、前任者のエミリアーノ・マルティネスだった。アルゼンチン代表のGKとして４年前のＷ杯で優勝し、今夏も準優勝に貢献した名手である。その後を継いだ鈴木について、こう続けた。
「鈴木も、マルティネスと同じタイプのゴールキーパー。足もとでボールを持つことを好み、落ち着いていて、ボールを保持している時も余裕があります。クロスがボックス内に入ってくる場面でも、ペナルティエリア内で非常に存在感があります」
鈴木が味方のDFとパスを交換していた時には、元選手の解説者ルーシー・ウォードが、鈴木の視線の先に注目した。近くの味方とボールを動かしながら、鈴木はその奥の前線も見ているという。
「鈴木は、ブルージュの選手たちを前に引き出そうとしていますね。ブルージュは高い位置からマンツーマンで捕まえようとしていますから、鈴木のパスレンジを考えれば、この試合で短いパスと長いボールを織り交ぜていくことになるでしょう」
相手が寄せてくれば、その背後へ届けるパスも選べる。最初のフィードで見せた精度があればこそ、前から捕まえに来る相手にも、落ち着いて次の手を探れる。英メディアは鈴木の足もとの技術に加え、その使い方まで見ていた。
英紙『デーリー・テレグラフ』も、ビラの攻撃の組み立てが鈴木から始まることに注目した。足もとの技術と多彩なパスで高く評価されてきたブラジル人GK、エデルソンを例に出し、鈴木を「ビラ版エデルソン」と表現している。加入間もないGKが、早くも攻撃の起点となる役割を担っていた。
後半には、ゴール前で踏ん張る時間が続いた。ビラは前半を３－１で終えたが、PKで１点差に迫られると、ブルージュの攻勢を受けた。鈴木はヒューゴ・ヴェトレセンの難しいシュートを防ぎ、同点を許さなかった。直後のCKでは、至近距離のヘディングに触れたボールがポストを叩き、跳ね返りを収めた。ここは幸運にも助けられた。