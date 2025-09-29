スキンシップでドキッとさせたい。女子高生が意中の彼を呼び出し！「再び出会えるなんて運命！」小学校の同級生と高校で再会して浮かれていたら／百瀬アキラの初恋破綻中。（1）ド田舎に暮らす少年・久我山はじめが高校で再会したのは、小学校時代の憧れの人・百瀬アキラでした。「僕の天使が戻ってきた!!!」とはじめがハイテンションになる一方で、アキラはいつ何時も超クール。と思いきや、実はアキラもまた小学校の頃からはじめ