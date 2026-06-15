◇欧州CL1次リーグ リール 2-3 ベティス（2026年9月8日 リール）

サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）は8日に開幕して1次リーグの6試合が行われ、日本代表の選手が躍動した。リール（フランス）のFW上田綺世（28）は2-3で敗れたベティス（スペイン）戦の前半12分に先制点。アストンビラ（イングランド）のGK鈴木彩艶（24）はクラブ・ブリュージュ（ベルギー）戦で日本人GK初となるCL出場を果たし、3-2の白星発進に導いた。

上田の“ケチャドバ”が止まらない。定位置を争う元フランス代表FWジルーに代わり、加入後初先発すると、前半12分だった。手を上げてファーサイドでフランス代表FWキリアン・エムバペの弟、エタンからの右クロスを呼び込むと、駆け引きでフリーに。「（守備）ラインがそろっていないところに隙があるのは、最初の数プレーで分かった」。冷静な分析からピンポイントに頭で合わせ、先制点を奪った。

途中出場でのデビューからゴールを奪った3日の国内リーグ戦に続き、公式戦2戦連発。前所属のフェイエノールト時代を含めると、同5戦連発と絶好調だ。「（味方が動きを）見てくれている感覚もある。どういうボールが欲しくて、どういう選手なのかを伝えていけば、もっとチャンスが来るんじゃないか」と手応えを語った。

2季ぶりのCL本戦出場で通算3点目とし、本田圭佑らに並ぶ日本人4位タイに浮上。チームはエタンの退場も響いて接戦を落とし「課題はいろいろある。今後、修正していきたい」と満足しなかったが、現地では期待の声が相次いだ。レキップ紙は「夢のようなスタートは続く。（先発起用した）ダビデ・アンチェロッティ監督の判断を正当化するには十分だった」と評価した。