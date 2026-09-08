後ろ姿は髪の長い美女、正面から見るとライオンのようにイケメン。モデル顔負けのカッコ良さを持つ猫さんに、メロメロになる人が続出しています！

話題となっている投稿は、記事執筆時点で59万再生を突破し、「めちゃイケニャンですね♡」「美容室に行かなくてもこの毛色は羨ましすぎる」「か、か、かっこよすぎる…」といったコメントが寄せられました。

【動画：『ロングヘアの女性』かと思いきや…正面から見てみると『まさかの光景』】

後ろ姿はまるで美女

今回、 Instagramに投稿したのは「きんぐ メインクーン」さん。登場したのは、メインクーンの「きんぐ」くんです。

投稿された映像に最初に映ったのは、スラーっと伸びたキレイな茶色と黒色の毛。「髪の長いキレイな女性かな？」と思ってしまいがちですが、実はきんぐくんの後ろ姿！ただ座っているきんぐくんの後ろ姿を撮影したそうですが、背中から溢れ出るカッコよさに、思わず飼い主さんも見とれてしまったといいます。

自他共に認めるイケメン

そんなきんぐくんの正面に飼い主さんが回り込んでお顔を見てみると、目を細めてドヤ顔をしていたのだとか。きんぐくんは飼い主さんがジッと見つめていたことに気づいていたのでしょう。「またボクのカッコ良さに見とれてるにゃ？」といった表情で、飼い主さんを見つめ返してきたそうです。

その表情を見た飼い主さんは、「たぶんカッコいいって自分でも分かってる」と思ったとのこと。目を細めて横目で飼い主さんを見る姿は、イケメンそのものです。きんぐくんは自分のカッコいい表情も分かっているのかもしれませんね。これは惚れてしまいます…！

イケメンも暑さには勝てにゃい

自他共に認めるイケメン猫のきんぐくん。そんなきんぐくんでも近年の夏の暑さには勝てないようで、アカウント内の別の投稿には、きんぐくんがだらけきってへそ天する様子も。ただ、あまりにも男前すぎてだらけた姿を見せたくなかったのでしょう。飼い主さんが名前を呼ぶと、慌てた様子ですぐに起き上がったといいます。

「ハッ、イケメンのボクがこんな姿を見せるなんて…」と慌てた表情で、きんぐくんは飼い主さんを見つめていたとのこと。やっぱりイケメンすぎるきんぐくんは、美意識も相当なものなのでしょう。でも、だらけきった姿はお顔とギャップがあって、思わず胸キュンしてしまいました。

記事冒頭でご紹介したイケメンすぎるきんぐくんを見たInstagramユーザーからは、「イケメーーーン！！お付き合いしてください！！」「最後の横顔「俺、イケメンだろ？」って感じする笑」「自惚れても仕方ないカッコよさ」「自分の一番かっこいい角度知ってるやつや！！」といったコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「きんぐ メインクーン」では、表情だけじゃないきんぐくんのイケメンぶりとギャップのある可愛い姿も見ることができます。

きんぐくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： Instagramアカウント「きんぐ メインクーン」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。