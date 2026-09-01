ドジャース専門メディア「ドジャース・ダイジェスト」は３１日（日本時間１日）にドジャースの大谷翔平投手（３２）について「ドジャースはいつ大谷翔平の負傷者リスト（ＩＬ）入りを説得するのか」と題する記事を配信した。

左ヒザと上腕二頭筋の状態を考慮して、投手復帰が白紙になった大谷は１８日（同１９日）のロッキーズ戦の２打席目に３０号を放った以降、１０試合、５０打席ノーアーチで４３打数５安打、打率１割１分６厘、０打点と完全な空砲だ。投球の影響が指摘されている。

同サイトは左ヒザ炎症公表後の６月１４日以降、チームの得点増に貢献しているかを評価する指標ｗＯＢＡが３割９分４厘から２割１分９厘と大幅に低下し、空振り率が２１・２パーセントから２９・６パーセントに上昇したデータを紹介。「大谷は突然バッティングを忘れたわけではない。全てはヒザのケガ（そしておそらく上腕二頭筋のケガ）に起因している」。異変は２か月以上前から生じていたのだ。

「６月１３日以前の活躍も垣間見せるものの、ドジャース打線が必要としている選手ではない。ドジャースが求めているのはここ２年間のような活躍を見せる大谷だが、ヒザのケガを抱えながらでは以前のような活躍は出来ないだろう」とバッサリ斬り捨てるとこう投げ掛けた。

「ドジャースはいつになったら大谷をＩＬに入れる決断を下すのか？」

ドジャースは８月を

１３勝１４敗で負け越し、球団の月間打撃成績は１０４得点はナ・リーグ１２位、２７本塁打は同１０位、ＯＰＳ０・６８９も同１０位と低迷。不調とはいえ、打線の中心の大谷を外すのはリスクだ。

同サイトも「彼に１０日間休養を取ることを同意させるのはおそらく容易ではないだろう。打線がこれほど苦しい状況ではなおさら難しいだろう」と認める。

その上で、山本、スネル、グラスノー、スクバルと先発陣が４人そろっていることからポストシーズンでの打者専任を提言した。「彼は４人より優れているとは言えない。残りシーズンを打者に専念させるのが最善策だ。さらに１０日間休養期間を与えられれば、それが最適だ」

大谷が最後にＩＬ入りしたのはエンゼルス時代の９月だ。右脇腹を痛めて４日から１１試合欠場して、１６日にＩＬ入りしてシーズンを終了させた。１０日間の休養で打棒が復活するかは不明だが、左ヒザや右上腕にとってプラスになることは大谷も分かっているだろう。

同サイトは「打線が低迷する中、３連覇の重圧は大谷と先発投手陣にのしかかることになるだろう。大谷が痛みをうまくコントロールするか、１０日間の休養を取ることでその重圧を少しでも軽減できることを願うばかりだ」とまとめた。３連覇達成に向けてドジャースと大谷は〝勇気ある休養〟を決断するか。注目だ。