ポメさんの漫画「5歳息子にマジ説教した話」が、インスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

母の話をちゃんと聞かなかったり、うそをついたり、いたずらを叱っても止めなかったりと、やんちゃが度を越してきた年長の息子。そんな息子に対し、母は…という内容で、読者からは「私だったらもっと怒ってる！」「うちの子もひどいです…」「お母さんはつらい！」などの声が上がっています。

やんちゃな息子を叱る母の葛藤

ポメさんは、インスタグラムとブログ「アイアムポメ」で漫画を発表しています。ポメさんに作品について話を聞きました。

※「5歳息子にマジ説教した話」は現在も連載中で、続きはポメさんのインスタグラムのアカウントまたはKindleで読むことができます。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

ポメさん「誰か1人にでも『分かる！』と感じてもらえたらいいなーと思ったこと、また、『みんなは子どもをどう叱っているのかな？』と思い、描いてみました。私が赤裸々に描くことで、読者も本音を話しやすいのかな、と。

なので毎話、投稿前は怖いです。私はやりすぎていないか、子どもにひどいことをしていないか…。ビクビクしながら投稿ボタンを押しています」

Q.息子さんの態度の変化は、いつごろから感じていましたか。

ポメさん「ずっと元気いっぱいに生きている子だったのですが、年長さんになったあたりから、元気さに磨きがかかりはじめました」

Q.幼稚園での態度には変化がないのでしょうか。

ポメさん「私も気になって個人面談のときに聞いたんです。そしたら幼稚園ではむしろとても行儀がよいらしく、個人面談で褒められました。『違う子の話をしているのでは？』と確認もしたのですが、どうやら息子本人の話のようで…。他の先生にもお話を聞いたところ、やはり家での息子と社会（幼稚園）での息子は違うみたいです（笑）」

Q.どのように叱るか、シミュレーションなどはしましたか。

ポメさん「私は小さい頃の記憶が割とはっきりしていて、3〜4歳ごろからの記憶がしっかりあります。なので、自分自身が『あのときにこう怒られたのが嫌だった』と思ったことは、絶対に子どもにはしていないです。自分ならどうしてほしかったのか、どのくらいなら恐怖感なく母の言葉を受け入れられたか…それを考えながら叱っています。後は、そのときの子どもの表情を見ながら話しています」

Q.この作品にどのようなコメントが寄せられましたか。

ポメさん「『母親も人間』という言葉が、私には刺さりました。今までは精神が常に安定している母として子どもに接してきたので、『母の私も傷ついた』『悲しい』という感情を出したことがよかったのか、疑問だったんです。でも読者のその言葉で、『そうだよね』と納得できました。私も1人の人間で、傷つくし悲しくなる。それを子どもに伝えてもいいんだ、と思えました」