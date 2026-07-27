アレン様、両親との関係性を告白 10年間貫き通す“行動”の理由に「もうケンカになるの！」
タレントのアレン様が26日深夜放送のテレ東系バラエティー『じっくり聞いタロウ〜スター近況(秘)報告〜』（深2：20）に出演。両親との関係性を語った。
【写真】若く見える？年齢を公表したアレン様
この日番組は、「地獄のコンプレックスから大逆転！整形で人生アップデートSP」と題して放送。総額1000万円以上整形した二児の母らが出演した。
その中で両親との関係性に言及したアレン様。「ウチはある意味放任主義みたいなところがあったので、今となってはそれも愛の１つだと理解できるんですけど、その当時は親のありがたみがわからないまま生きてきた」と打ち明けた。
そして「この10年間、貫き通していることがあって。親とは1泊もしないって決めているんですよ」と明かした。アレン様は実家に帰ることもあるというが、最終的にホテルに泊まるといい「外で会ってご飯食べて『ありがとね〜』の方がいいの。もうケンカになるの！なんかウザくなるのよ！」とその理由も赤裸々に語った。
【写真】若く見える？年齢を公表したアレン様
この日番組は、「地獄のコンプレックスから大逆転！整形で人生アップデートSP」と題して放送。総額1000万円以上整形した二児の母らが出演した。
その中で両親との関係性に言及したアレン様。「ウチはある意味放任主義みたいなところがあったので、今となってはそれも愛の１つだと理解できるんですけど、その当時は親のありがたみがわからないまま生きてきた」と打ち明けた。
そして「この10年間、貫き通していることがあって。親とは1泊もしないって決めているんですよ」と明かした。アレン様は実家に帰ることもあるというが、最終的にホテルに泊まるといい「外で会ってご飯食べて『ありがとね〜』の方がいいの。もうケンカになるの！なんかウザくなるのよ！」とその理由も赤裸々に語った。