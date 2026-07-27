ABEMAの恋愛番組「今日、好きになりました。チュンチョン編」に出演し、モデルや俳優として活動する鈴木駈（かける、18）が27日までに自身のXを更新。電車内で盗撮されたと訴えた投稿について、その後、自身の対応を謝罪した。SNS上では「謝らなくていいです」などと励ましの声が相次いでいる。

鈴木は今月23日に「電車で隣の席に座ってた方。内カメでsetlog映してきたのバレてます。弟も一緒に居たので特に言わせてもらいますが、本当に辞めてください」と、盗撮被害に遭ったことを投稿。「というか隣の席にいて内カメを向けてきてバレないと思いましたか？笑 個人的にすごく気になる笑笑」といい「今回に限らず今後も盗撮等は本当に辞めて欲しいです」と、呼びかけていた。

一方で、その後の投稿では「たくさんのコメント、ご心配ありがとうございました」と反応に感謝。続けて「今回の件で自分の未熟さを痛感しました。弟が不安そうにしている姿を見て、感情のまま投稿してしまい、言葉足らずでした。すみません」と謝罪し「人に不安や不快な思いをさせる行動について、自分自身も考え、これからは冷静に行動します」とつづった。

この投稿には「10代の盗撮された側が叩かれてんの怖すぎる もうこのSNSは終わりです 何にも悪くないよ」「なんでこれに批判が来てるのかわからん」「こんなんで謝罪させられるってインフルエンサーって大変やな 明らかに盗撮する人が悪いのに」「なんで謝ってるのか本当にわかんないだけど！？バレないと思ってる浅はかさとかプライベートを平気で侵害してくる相手に腹立つのは当たり前のことなのに表に立つ立場だと強い言葉使っちゃダメなん」「怒ることは悪いことではないよ。何を言うのも自由」「えなんで叩かれてんのか分からない 普通怒るやろw」「どう考えても盗撮する側が悪いのに若者叩くなよ」「盗撮する方が100パー悪い」と、励ましの意見が続々と上がった。