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高松市の一人暮らしの高齢者が「救急車に同乗する人がいないことを理由に救急隊員から搬送を拒否された」として、市に損害賠償を求める訴えを高松地裁に起こすことが分かりました。

（高松市を提訴予定／一人暮らしの高齢女性）

「（救急隊員が）『付き添いおるん？』って言うから『いません』って言うと、『付き添いおらんかったらいかんが』って。悔しさがある。あの人らは運ぶのが仕事なのに、なんで運ばんのやろか思って」

こう話すのは高松市で一人暮らしをする高齢の女性です。

本人や代理人弁護士によると、2024年12月、女性は、腹痛や嘔吐、めまいの症状が現れたことから友人に119番通報を依頼。

約10分後に救急隊が家に駆け付けましたが、「同乗者がいないことを理由に」搬送せずに引き上げたということです。

その後、女性は友人に自宅に来てもらい、改めて119番通報。先ほどとは別の救急車で病院に搬送されました。

そして、腸閉塞と診断され4日間入院しました。

女性は、緊急性があったにもかかわらず、搬送されなかったことで治療が遅れ精神的苦痛を被ったとして、高松市を相手取って慰謝料30万円などを求める裁判を今週中に起こす予定です。

（高松市を提訴予定／一人暮らしの高齢女性）

「このごろ高齢者の1人住まいの人が多い。運べんことはないのにあんなことを言った。もう呼びたくないね、呼びたくない。すぐに（体調が）悪い人を運んであげられるような救急隊になってもらいたい」

一方、高松市消防局はKSBの取材に対し、「同乗者がいないと搬送できない」という断定的な発言はしておらず、「搬送拒否の事実はない」としています。

救急隊員は女性に対し「医療機関から同乗者を求められる事例があり、受け入れを拒否された場合は遠くの病院に搬送する必要がある」という説明はしたとしていて、この説明を受けて女性が搬送を「辞退した」という認識だということです。

代理人弁護士は「一人暮らしの高齢者が多い中、同乗者がいないことが搬送しない理由になってしまっているのが問題。消防は頼りになる存在であってほしいので、お互いの資料と証拠に基づいて主張し、裁判所に判断してもらえれば」とコメントしています。