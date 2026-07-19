ダブルヘッダーの先発が“変更”に

18日（日本時間19日）にヤンキースタジアムで行われる予定だったヤンキース-ドジャース戦は、悪天候が長時間続く予報のため延期となった。これに伴い、19日（同20日）はダブルヘッダーに変更。山本由伸投手にも“思わぬ余波”が及び、日本のファンからは「きっつ」「大丈夫かなぁ」と不安が広がった。

ヤンキースは日本時間の午前5時56分に球団公式X（旧ツイッター）で試合延期を発表した。第1試合は現地時間で午後12時35分（同20日・午前1時35分）にプレーボールとなり、第2試合は午後7時20分（同8時20分）開始が予定されている。

当初、ドジャースの敵地ヤンキース3連戦の先発投手は、第1戦が佐々木朗希、第2戦がエメ・シーハン、第3戦が山本で組まれていた。しかし、米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のファビアン・アルダヤ記者ら複数のメディアによると、ダブルヘッダー第1戦の先発は山本が“繰り上げ”で登板する見込みだという。

日本ではあまり馴染みのないダブルヘッダーに加えて、開始時刻は午前1時35分という未明とあり、ファンに衝撃が広がった。「由伸くん第1戦目の先発!?」「うー。由伸見れない」「さすがに1時が厳しいって……」「あー、由伸は一戦目に先発に変わってしまった」「そんな早く寝れない 諦めるしかないのー？ かなしーー」「ちょっとキチぃな」と嘆く声が殺到した。

山本は今季も2年連続で開幕投手を務め、前半戦は17試合に先発して9勝6敗、防御率2.85、106奪三振の好成績をマーク。オールスターにも選出された。（Full-Count編集部）