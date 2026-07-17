『オデュッセイア』吹替版同時公開決定 平田広明、榎木淳弥、坂本真綾ら人気声優集結
クリストファー・ノーラン監督の最新作『オデュッセイア』の日本語吹替版が、字幕版と同時公開されることが決定した。あわせて、主人公オデュッセウス役を平田広明が務めるなど、豪華吹替キャストが一挙発表された。ノーラン作品としては『ダークナイト ライジング』以来となる日本語吹替版が制作される。
【動画】映画『オデュッセイア』US版最終予告
主人公オデュッセウス（演：マット・デイモン）の吹替は、これまでも『オデッセイ』『フォードvsフェラーリ』などでマット・デイモンの吹替を担当してきた平田が担当。「マットは私を声優としても、俳優としても育ててくれた存在。オデュッセウスにどれだけ食い下がって付いていけるか挑戦したい」と意気込みを語っている。
父オデュッセウスの帰還を信じ、過酷な宿命に耐え続ける息子テレマコス（演：トム・ホランド）には、映画『スパイダーマン：ホームカミング』などのMCU作品や『アンチャーテッド』でトム・ホランドの声を担当してきた榎木淳弥。
オデュッセウスの妻ペネロペ（演：アン・ハサウェイ）を演じるのは、『オークストリートの異変』（8月14日公開）でもアン・ハサウェイの吹替を担当している坂本真綾。
王位とペネロペを狙い、冷徹な野心を宿す求婚者アンティノオス（演：ロバート・パティンソン）を担当するのは、アニメ『SPY×FAMILY』ロイド・フォージャー役などで知られる江口拓也。ヘレネとクリュタイムネストラの一人二役（演：ルピタ・ニョンゴ）を担当するのは、水樹奈々。オデュッセウスを導く女神アテナ（演：ゼンデイヤ）役は、白石涼子。
オデュッセウスに深い愛を注ぎ、試練を与える女神カリュプソ（演：シャーリーズ・セロン）役には、映画『マッドマックス 怒りのデス・ロード』やNetflix映画『オールド・ガード』などでシャーリーズ・セロンの声を担当してきた本田貴子が息を吹き込む。
物語の重要な鍵を握る兵士シノン（演：エリオット・ペイジ）の声を担当するのは、映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』やアニメ『呪術廻戦』など話題作に引っ張りだこの内田雄馬。
スパルタの王メネラオス（演：ジョン・バーンサル）役は、ドラマ『ウォーキング・デッド』や『パニッシャー』などでもジョン・バーンサルの声を担当してきた坂詰貴之。
物語の陰のキーマンである楽人（演：トラヴィス・スコット）役は、映画『スーパーマン』（2025年）や『アナと雪の女王』などの吹替でも幅広い活躍を見せる武内駿輔が務める。
本作は、『オッペンハイマー』以来となるノーラン監督の最新作で、映画史上初となる全編IMAXカメラ撮影を敢行。トロイア戦争の英雄オデュッセウスが、愛する家族の待つ故郷を目指して10年に及ぶ壮大な帰還の旅に挑む姿を描く。現地時間7月17日の全米公開を迎え、日本では9月11日より全国公開される。
■映画『オデュッセイア』吹替キャストのコメント
▼平田広明（オデュッセウス役／演：マット・デイモン）
予告編を観て作品の壮大さに身震いしました。
これまでマット・デイモンの吹替には多く携わらせていただきましたが、どの作品も奇を衒（てら）う芝居というものがなく、堅実な演技で観客を魅了する氏の姿勢に魅せられ、私を声優としても、俳優としても育ててくれました。
今回も無駄を削ぎ落としたマット・デイモン演じる「オデュッセウス」に、どれだけ食い下がって付いて行けるか、挑戦したいと思います。
共演者につきましても、古くからの盟友、実力派の中堅、注目の若手に囲まれ、頼もしい限りです。
▼榎木淳弥（テレマコス役／演：トム・ホランド）
世界で最初の物語の一つと言われている「オデュッセイア」を、クリストファー・ノーラン監督がどのように作り上げていくのか、とてもワクワクしています。
これまでトム・ホランドさんの吹替を担当させて頂くことが多いので、今回の役柄ではどのような芝居をしているのか楽しみですし、僕もその芝居感を活かしながら吹替させていただきたいと思います。皆さんもぜひお楽しみに！
▼坂本真綾（ペネロペ役／演：アン・ハサウェイ）
私がアン・ハサウェイさんの吹替を務めさせていただくのは、今年2作品目になります。ご縁が続いてとてもうれしいです。愛する人を固く信じて待ち続けるペネロペ。自分にとって絶対に譲れない大切なもの、それが何かをちゃんと知っている人は、どんなに過酷な場面でも揺るがずに突き進むことができるのだと教えてくれました。収録はこれからですが、この素晴らしい作品の魅力を吹替版でもしっかりお届けできるよう、精一杯向き合いたいと思います。
▼江口拓也（アンティノオス役／演：ロバート・パティンソン）
物語を通して『オデュッセイア』の壮大な世界観や個性豊かなキャラクターに一気に引き込まれると思います。きっと共感できるところがたくさんあるはずです！
ぜひ劇場で、体感していただけたらうれしいです。よろしくお願いします！
▼水樹奈々（ヘレネ役、クリュタイムネストラ役／演：ルピタ・ニョンゴ）
クリストファー・ノーラン監督の作品が大好きで、この『オデュッセイア』も劇場公開を楽しみにしていたのですが、まさか日本語版吹替で参加することができるなんて！本当に光栄です！
トロイア戦争のキッカケとなった絶世の美女ヘレネ役ということで、とても緊張しておりますが、戦いに巻き込まれ抱える想いを丁寧に演じられたらと思っております。
みなさんぜひ日本語版でもお楽しみいただけるとうれしいです！
▼白石涼子（アテナ役／演：ゼンデイヤ）
『オデュッセイア』…壮大な冒険物語…2800年の時を超えて語り継がれてきたすべての物語の原点！わくわく！楽しみです！クリストファー・ノーラン監督作品ということでも期待値が高い作品、中でもオデュッセウスを導く重要な存在・アテナの声を担当できるなんて光栄の極みです。錚々（そうそう）たる吹替キャストの面々に逸る心を落ち着かせ、ゼンデイヤさん演じるアテナのイメージを大事にして、しっかり吹替収録に臨みたいと思います！過去描かれた物語が今観る人の心にどう響くのか。公開された際にはぜひ日本語吹替版でも観てくださいね。
▼本田貴子（カリュプソ役／演：シャーリーズ・セロン）
トロイの木馬を題材にした作品に関わる機会があり、トロイア戦争のお話には触れたことがありましたが、智将オデュッセウスの帰還の物語を深く知るのは今回が初めてでした。彼の重圧、後悔、疲れきった身体、家族への想いがとても身近に感じられ、感動と共に台本を読み終えました。カリュプソの愛を日本語版でも表現できるよう頑張ります。劇場公開を皆さまと共に楽しみにしております。
▼内田雄馬（シノン役／演：エリオット・ペイジ）
『オデュッセイア』の吹替に参加させていただくことになりました。
吹替は完成した作品に声を当てるものですから、その魅力や原音のニュアンスを日本語でもしっかり届けられるように頑張ります！
映画館の大スクリーンでこの物語をお楽しみいただけたらうれしいです。『オデュッセイア』をぜひ劇場でご覧ください！
▼坂詰貴之（メネラオス役／演：ジョン・バーンサル）
素直にうれしい！！そして大変光栄に思います。
監督作品の持つ壮大な世界観や緊張感を大切にしながら、役柄の魅力や人間味を皆様にも感じていただけるように、一つ一つの台詞に心を込めて臨ませていただきます。
劇場公開になりましたら、監督が創り上げた壮大な世界観と共にぜひ、日本語吹替版にもご期待ください。ご家族やご友人と、この壮大な物語を劇場の大スクリーンで『オデュッセイア』の世界を存分に楽しみましょう。
▼武内駿輔（楽人役／演：トラヴィス・スコット）
役者業を目指すきっかけが、ノーラン監督作品を鑑賞したことだったので、本当に嬉しかったです！と思ったら、自分も普段から聴いているトラヴィス・スコットが俳優として参加すると聞いて、本当に驚きましたし、まさかその吹替を担当できるとは…ダブルで個人的に夢のような気分で参加させていただきました。
人間の深層心理の描き方が、実にノーラン節が効いていて、古代ギリシャが題材であっても、キャラクターへの感情移入がとてもしやすいです。
楽人は意外と大事なポジションかもしれませんよ…？ぜひスクリーンでご覧ください！
【動画】映画『オデュッセイア』US版最終予告
主人公オデュッセウス（演：マット・デイモン）の吹替は、これまでも『オデッセイ』『フォードvsフェラーリ』などでマット・デイモンの吹替を担当してきた平田が担当。「マットは私を声優としても、俳優としても育ててくれた存在。オデュッセウスにどれだけ食い下がって付いていけるか挑戦したい」と意気込みを語っている。
オデュッセウスの妻ペネロペ（演：アン・ハサウェイ）を演じるのは、『オークストリートの異変』（8月14日公開）でもアン・ハサウェイの吹替を担当している坂本真綾。
王位とペネロペを狙い、冷徹な野心を宿す求婚者アンティノオス（演：ロバート・パティンソン）を担当するのは、アニメ『SPY×FAMILY』ロイド・フォージャー役などで知られる江口拓也。ヘレネとクリュタイムネストラの一人二役（演：ルピタ・ニョンゴ）を担当するのは、水樹奈々。オデュッセウスを導く女神アテナ（演：ゼンデイヤ）役は、白石涼子。
オデュッセウスに深い愛を注ぎ、試練を与える女神カリュプソ（演：シャーリーズ・セロン）役には、映画『マッドマックス 怒りのデス・ロード』やNetflix映画『オールド・ガード』などでシャーリーズ・セロンの声を担当してきた本田貴子が息を吹き込む。
物語の重要な鍵を握る兵士シノン（演：エリオット・ペイジ）の声を担当するのは、映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』やアニメ『呪術廻戦』など話題作に引っ張りだこの内田雄馬。
スパルタの王メネラオス（演：ジョン・バーンサル）役は、ドラマ『ウォーキング・デッド』や『パニッシャー』などでもジョン・バーンサルの声を担当してきた坂詰貴之。
物語の陰のキーマンである楽人（演：トラヴィス・スコット）役は、映画『スーパーマン』（2025年）や『アナと雪の女王』などの吹替でも幅広い活躍を見せる武内駿輔が務める。
本作は、『オッペンハイマー』以来となるノーラン監督の最新作で、映画史上初となる全編IMAXカメラ撮影を敢行。トロイア戦争の英雄オデュッセウスが、愛する家族の待つ故郷を目指して10年に及ぶ壮大な帰還の旅に挑む姿を描く。現地時間7月17日の全米公開を迎え、日本では9月11日より全国公開される。
■映画『オデュッセイア』吹替キャストのコメント
▼平田広明（オデュッセウス役／演：マット・デイモン）
予告編を観て作品の壮大さに身震いしました。
これまでマット・デイモンの吹替には多く携わらせていただきましたが、どの作品も奇を衒（てら）う芝居というものがなく、堅実な演技で観客を魅了する氏の姿勢に魅せられ、私を声優としても、俳優としても育ててくれました。
今回も無駄を削ぎ落としたマット・デイモン演じる「オデュッセウス」に、どれだけ食い下がって付いて行けるか、挑戦したいと思います。
共演者につきましても、古くからの盟友、実力派の中堅、注目の若手に囲まれ、頼もしい限りです。
▼榎木淳弥（テレマコス役／演：トム・ホランド）
世界で最初の物語の一つと言われている「オデュッセイア」を、クリストファー・ノーラン監督がどのように作り上げていくのか、とてもワクワクしています。
これまでトム・ホランドさんの吹替を担当させて頂くことが多いので、今回の役柄ではどのような芝居をしているのか楽しみですし、僕もその芝居感を活かしながら吹替させていただきたいと思います。皆さんもぜひお楽しみに！
▼坂本真綾（ペネロペ役／演：アン・ハサウェイ）
私がアン・ハサウェイさんの吹替を務めさせていただくのは、今年2作品目になります。ご縁が続いてとてもうれしいです。愛する人を固く信じて待ち続けるペネロペ。自分にとって絶対に譲れない大切なもの、それが何かをちゃんと知っている人は、どんなに過酷な場面でも揺るがずに突き進むことができるのだと教えてくれました。収録はこれからですが、この素晴らしい作品の魅力を吹替版でもしっかりお届けできるよう、精一杯向き合いたいと思います。
▼江口拓也（アンティノオス役／演：ロバート・パティンソン）
物語を通して『オデュッセイア』の壮大な世界観や個性豊かなキャラクターに一気に引き込まれると思います。きっと共感できるところがたくさんあるはずです！
ぜひ劇場で、体感していただけたらうれしいです。よろしくお願いします！
▼水樹奈々（ヘレネ役、クリュタイムネストラ役／演：ルピタ・ニョンゴ）
クリストファー・ノーラン監督の作品が大好きで、この『オデュッセイア』も劇場公開を楽しみにしていたのですが、まさか日本語版吹替で参加することができるなんて！本当に光栄です！
トロイア戦争のキッカケとなった絶世の美女ヘレネ役ということで、とても緊張しておりますが、戦いに巻き込まれ抱える想いを丁寧に演じられたらと思っております。
みなさんぜひ日本語版でもお楽しみいただけるとうれしいです！
▼白石涼子（アテナ役／演：ゼンデイヤ）
『オデュッセイア』…壮大な冒険物語…2800年の時を超えて語り継がれてきたすべての物語の原点！わくわく！楽しみです！クリストファー・ノーラン監督作品ということでも期待値が高い作品、中でもオデュッセウスを導く重要な存在・アテナの声を担当できるなんて光栄の極みです。錚々（そうそう）たる吹替キャストの面々に逸る心を落ち着かせ、ゼンデイヤさん演じるアテナのイメージを大事にして、しっかり吹替収録に臨みたいと思います！過去描かれた物語が今観る人の心にどう響くのか。公開された際にはぜひ日本語吹替版でも観てくださいね。
▼本田貴子（カリュプソ役／演：シャーリーズ・セロン）
トロイの木馬を題材にした作品に関わる機会があり、トロイア戦争のお話には触れたことがありましたが、智将オデュッセウスの帰還の物語を深く知るのは今回が初めてでした。彼の重圧、後悔、疲れきった身体、家族への想いがとても身近に感じられ、感動と共に台本を読み終えました。カリュプソの愛を日本語版でも表現できるよう頑張ります。劇場公開を皆さまと共に楽しみにしております。
▼内田雄馬（シノン役／演：エリオット・ペイジ）
『オデュッセイア』の吹替に参加させていただくことになりました。
吹替は完成した作品に声を当てるものですから、その魅力や原音のニュアンスを日本語でもしっかり届けられるように頑張ります！
映画館の大スクリーンでこの物語をお楽しみいただけたらうれしいです。『オデュッセイア』をぜひ劇場でご覧ください！
▼坂詰貴之（メネラオス役／演：ジョン・バーンサル）
素直にうれしい！！そして大変光栄に思います。
監督作品の持つ壮大な世界観や緊張感を大切にしながら、役柄の魅力や人間味を皆様にも感じていただけるように、一つ一つの台詞に心を込めて臨ませていただきます。
劇場公開になりましたら、監督が創り上げた壮大な世界観と共にぜひ、日本語吹替版にもご期待ください。ご家族やご友人と、この壮大な物語を劇場の大スクリーンで『オデュッセイア』の世界を存分に楽しみましょう。
▼武内駿輔（楽人役／演：トラヴィス・スコット）
役者業を目指すきっかけが、ノーラン監督作品を鑑賞したことだったので、本当に嬉しかったです！と思ったら、自分も普段から聴いているトラヴィス・スコットが俳優として参加すると聞いて、本当に驚きましたし、まさかその吹替を担当できるとは…ダブルで個人的に夢のような気分で参加させていただきました。
人間の深層心理の描き方が、実にノーラン節が効いていて、古代ギリシャが題材であっても、キャラクターへの感情移入がとてもしやすいです。
楽人は意外と大事なポジションかもしれませんよ…？ぜひスクリーンでご覧ください！