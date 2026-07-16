「ハッハ、最高だな！」ホワイトソックスへのアンダードック評価に堂々と“うるせえ”発言した村上宗隆に米喝采「ただの雑音だ」「彼をますます好きにさせる」

村上の初のレッドカーペットの発言が注目されている(C)Getty Images

率直な発言が注目を集めている。

現地7月14日に行われたオールスター前恒例のレッドカーペットショーに登場したホワイトソックスの村上宗隆はホワイトジャケットにダメージジーンズというカジュアルなスタイルで登場。

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注目の発言が起きたのはレッドカーペット上で米メディアからの質問を受けたときのこと。

村上はメジャー1年目、これまでも近年は下位に苦しむチームの位置づけを問われてきたが、今季のチームは村上の活躍もあり、ここまで50勝、勝率.526でア・リーグ中地区の首位を走っている。

レッドカーペット上では後半戦の意気込みを聞かれると「チームもいい状態ですし、優勝目指して頑張りたいと思います」と前向きに語った。

そして次の質問だった。「ホワイトソックスはどうしてもアンダードッグ（弱小）というか、いつも下のチームと見られているが、それが有利に働いていると思うか？」とややトゲのある質問を受け、村上は頬をかきながら「いや、僕たちは記者の人たちの意見なんか気にしてないですし」と前置きした上で「勝つ集団なので『うるせえ！』と思ってます」と、はっきりと反骨心あふれる言葉で言い切ったのだ。