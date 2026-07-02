冷蔵庫の設置：意外と見落としがちな高さの確認と搬入の様子

洗濯機の設置：搬入経路の確認とプロによる手際よい配線

テレビの設置：チャンネル設定から梱包材の回収まで対応

オプションはたったの110円！便利な使い方と注意点

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