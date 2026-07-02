意外と知らない？ネットで大型家電を買う不安をゼロにするAmazonの「設置・回収サービス」活用術
YouTubeチャンネル「まさとパパの家電チャンネル」が、「ネットで大型家電を買う不安ゼロ！Amazonの設置・回収サービスを実際に使ってみた」を公開した。ネットで大型家電を買う際の「設置や設定が不安」「古い家電の回収はどうするのか」といった悩みを解決する、Amazonの「家電・家具 設置回収サービス」の活用方法や実際の手順を紹介している。
動画では、ネットで大型家電を購入する際の最大の壁となる設置や回収について、Amazonのサービスを利用するメリットを解説。パソコンやスマホから注文する際にオプションを選ぶだけで、配送から設置、古い家電の回収までをすべてお任せできるという。料金は「設置と回収」「設置のみ」「回収のみ」のどれを選んでも110円（商品による）である点や、最初から都合の良い時間帯を選べる利便性の高さが語られている。
一方で注文時の注意点として「必ずオプションで設置や回収を選択すること」を強調。「これを選択し忘れてしまうと、配送の時に設置や回収サービスが受けられないので、絶対に忘れないように気をつけてください」と呼びかけた。
後半では、実際に購入した大型家電の設置工程が紹介された。テレビの設置では、チャンネル設定や面倒な梱包材の回収まで丁寧に対応。洗濯機や冷蔵庫の設置では事前の搬入経路の確認が必須だとし、洗面所の入り口幅や玄関の高さなど、見落としがちなポイントが説明されている。プロの手際よい作業により、水回りのホース接続や搬入が難しい場所でも安心して任せられる様子が収められた。なお、古い家電のリサイクル料金は、その場で配送業者へ現金で渡す仕組みだという。
ネット購入の安さと手軽さに加え、店舗購入と変わらない手厚いサポートが得られるAmazonの設置回収サービス。事前の搬入経路の確認と注文時のオプション選択というポイントを押さえれば、大型家電の買い替えがより快適でお得なものになるだろう。
動画では、ネットで大型家電を購入する際の最大の壁となる設置や回収について、Amazonのサービスを利用するメリットを解説。パソコンやスマホから注文する際にオプションを選ぶだけで、配送から設置、古い家電の回収までをすべてお任せできるという。料金は「設置と回収」「設置のみ」「回収のみ」のどれを選んでも110円（商品による）である点や、最初から都合の良い時間帯を選べる利便性の高さが語られている。
一方で注文時の注意点として「必ずオプションで設置や回収を選択すること」を強調。「これを選択し忘れてしまうと、配送の時に設置や回収サービスが受けられないので、絶対に忘れないように気をつけてください」と呼びかけた。
後半では、実際に購入した大型家電の設置工程が紹介された。テレビの設置では、チャンネル設定や面倒な梱包材の回収まで丁寧に対応。洗濯機や冷蔵庫の設置では事前の搬入経路の確認が必須だとし、洗面所の入り口幅や玄関の高さなど、見落としがちなポイントが説明されている。プロの手際よい作業により、水回りのホース接続や搬入が難しい場所でも安心して任せられる様子が収められた。なお、古い家電のリサイクル料金は、その場で配送業者へ現金で渡す仕組みだという。
ネット購入の安さと手軽さに加え、店舗購入と変わらない手厚いサポートが得られるAmazonの設置回収サービス。事前の搬入経路の確認と注文時のオプション選択というポイントを押さえれば、大型家電の買い替えがより快適でお得なものになるだろう。
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