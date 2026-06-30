お笑いコンビ・見取り図の盛山晋太郎（４０）とタレントのゆうちゃみ（２４）が３０日、大阪市内で行われたｓａｎｒｉｏ ｈｏｕｓｅルクア大阪店のオープン記念イベントに登場した。

盛山は「深夜２時から見ました。寝ずにそのまま来ましたから。（飛行機の中で）気絶するように寝ていて、気づいたら伊丹（空港）にいました」と、サッカーＷ杯北中米大会・決勝トーナメントの日本−ブラジル戦を観戦後、寝ずに大阪へ。日本の逆転負けに「つらかった。本当につらかったです。正直、まだちょっと整理できていないです。ブラジルのビニシウス…ゲンコツしてやりたいですわ。あいつだけ、ほんまにすばらしい活躍で」と肩を落とした。

チュニジア戦をメキシコ・モンテレイで現地観戦したといい「むっちゃキティちゃんおったんですよ！海外の人がキティちゃんのグッズを持っていて、びっくりした」と振り返る。「現地行かせてもらったぶん、より悔しさがね…。でも、日本のサッカーが世界の人に認知されて、応援されているってすごく感じた。本当に、４年後期待です。自分の人生とか家族の人生以外に、初めてこんなに応援する存在が日本代表なので、これからも期待したい」と前を向いていた。

ゆうちゃみも、観戦後寝ずにイベントに登場。「初めて日本代表戦をリアルタイムでずっと見させてもらってて、ブラジル戦、残念ではあったんですけど、本当に感動と勇気をもらった。自分もがんばろうって思う瞬間がたくさんあったので『本当にお疲れさまでした』と。４年後に、また詳しくなって、楽しみにしている」と語った。