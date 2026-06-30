『TIGER＆BUNNY』14年ぶり舞台、メインビジュアル公開 虎徹役・spi、バーナビー役・塩田一期など全キャスト発表
今作でもヒーローたちのボディにプレイスメント企業がロゴを掲出
放送開始から15周年を迎えたテレビアニメ『TIGER & BUNNY』の、14年ぶりの舞台化作品『「TIGER & BUNNY」THE STAGE』のメインビジュアルとキャラクタービジュアルが公開。キャストや日程などが発表された。
【写真】再現度すご！舞台『TIGER＆BUNNY』キャラクタービジュアル24人
本作は、9月19日〜27日に東京・Shibuya LOVEZ、10月2日〜4日に兵庫・AiiA 2.5 Theater Kobeにて上演される。
正義感が強く、自らのヒーロー像に確固たる信念を持っている、鏑木・T・虎徹／ワイルドタイガーは、spi。無駄なことが嫌いで合理主義。"スマートにカッコ良く"がモットーのバーナビー・ブルックス Jr.は、塩田一期が演じる。
さらに、同じく1部リーグで活躍するヒーローたちを、相馬結衣（カリーナ・ライル／ブルーローズ）、桜庭大翔（アントニオ・ロペス／ロックバイソン）、森田桐矢（キース・グッドマン／スカイハイ）、小野晴子（ホァン・パオリン／ドラゴンキッド）、岩崎悠雅（イワン・カレリン／折紙サイクロン）、ジョエル・ショウヘイ（ネイサン・シーモア／ファイヤーエンブレム）という個性豊かなメンバーが演じる。
また、鳳翔大（アニエス・ジュベール）、高木俊（アレキサンダー・ロイズ ※高＝はしごだか）、中村誠治郎（ジェイク・マルチネス）、永利優妃（クリーム）、陰山泰（アルバート・マーベリック）、鮎川太陽（ユーリ・ペトロフ）という実力派も顔をそろえた。
そして、今作で活躍するヒーローたちのボディには、全14社のプレイスメント企業が、ロゴを掲出する。
チケットの一般発売は、8月29日午前10時から行われる。
本作は、2011年4月から9月までMBS系列やUSTREAMで放送されたオリジナルアニメーション作品が原作。架空の大都市シュテルンビルトを舞台に、実在する企業のロゴを背負ったヒーローたちが、特殊能力を駆使して街を守る姿とともに、その日常や裏側をコミカルに描き、大きな話題を呼んだ。
20代〜30代の男女を中心に幅広い層から支持され、深夜帯にもかかわらず高視聴率を獲得。その後も劇場公開や新シリーズ展開を経て、今年4月に放送15周年のアニバーサリーイヤーを迎えた。
■コメント
▼脚本・演出：ほさかよう
脚本・演出を担当いたします、ほさかようです。このたび、『TIGER＆BUNNY』の舞台版に携わらせていただけることになり、とても光栄です。放送当時に感じたワクワクと興奮は、今も鮮明に心に残っています。だからこそ今回は、演劇だからこそ生み出せる熱とライブ感で、ヒーローたちの魅力を劇場いっぱいに届けたいと思っています。どうか、大好きなヒーローたちとの再会を楽しみにお待ちください。
▼鏑木・T・虎徹／ワイルドタイガー：spi
この度、「TIGER＆BUNNY」THE STAGEにて、鏑木・T・虎徹／ワイルドタイガー役を務めさせていただきますspiと申します。原作者の皆さまが生み出してくださった偉大な作品、世界中で愛され続ける「タイバニ」、そして虎徹という不器用で真っ直ぐな本物のヒーローを演じることに、大きなプレッシャーと共にそれ以上のワクワクを感じています。原作ファンの皆さまが愛する「おじさん」の熱い信念と人間臭さを誠実に体現し、舞台ならではの生の熱量でお届けします。そしていつも応援してくださる皆さま、僕の新たな挑戦と、仲間達や相棒との絆をぜひ見届けてください。全身全霊で挑みます。劇場で、ワイルドに吠えるぜ！応援よろしくお願いいたします！
▼バーナビー・ブルックス Jr.：塩田一期
こんにちは！初めまして！塩田一期です!!アニメ『TIGER & BUNNY』の放送開始から15周年という記念の年にバーナビー・ブルックス Jr.として、「TIGER & BUNNY」THE STAGEに出演させていただけること、そして塩田一期として初めて主演を務めさせていただくこと、心からうれしく思います!!!長い年月愛され続けてきた素敵な作品を舞台でどう表現する事ができるのか今から楽しみです！そして個人的に、幼少期から憧れていたヒーローに自分もなる事ができるのだと思うと胸が高鳴ります!!観劇に来てくださるお客様の期待を越えられるような作品をカンパニー一丸となり作っていきます！よろしくお願いいたします!!
■プレイスメント協力
ワイルドタイガー：ルミカ
バーナビー・ブルックスJr.：イープラス
ブルーローズ：ファミリーマート
ロックバイソン：ルミカ／ハブ／ツネイシアミューズメントビレッジ
スカイハイ：テイパーズ／ロココ／東映ジョイ・エンタテインメント／バンダイナムコミュージックライブ
ドラゴンキッド：中村
折紙サイクロン：バンダイナムコエクスペリエンス／サンシャインシティ／バンダイナムコフィルムワークス
ファイヤーエンブレム：ムービック
放送開始から15周年を迎えたテレビアニメ『TIGER & BUNNY』の、14年ぶりの舞台化作品『「TIGER & BUNNY」THE STAGE』のメインビジュアルとキャラクタービジュアルが公開。キャストや日程などが発表された。
【写真】再現度すご！舞台『TIGER＆BUNNY』キャラクタービジュアル24人
本作は、9月19日〜27日に東京・Shibuya LOVEZ、10月2日〜4日に兵庫・AiiA 2.5 Theater Kobeにて上演される。
さらに、同じく1部リーグで活躍するヒーローたちを、相馬結衣（カリーナ・ライル／ブルーローズ）、桜庭大翔（アントニオ・ロペス／ロックバイソン）、森田桐矢（キース・グッドマン／スカイハイ）、小野晴子（ホァン・パオリン／ドラゴンキッド）、岩崎悠雅（イワン・カレリン／折紙サイクロン）、ジョエル・ショウヘイ（ネイサン・シーモア／ファイヤーエンブレム）という個性豊かなメンバーが演じる。
また、鳳翔大（アニエス・ジュベール）、高木俊（アレキサンダー・ロイズ ※高＝はしごだか）、中村誠治郎（ジェイク・マルチネス）、永利優妃（クリーム）、陰山泰（アルバート・マーベリック）、鮎川太陽（ユーリ・ペトロフ）という実力派も顔をそろえた。
そして、今作で活躍するヒーローたちのボディには、全14社のプレイスメント企業が、ロゴを掲出する。
チケットの一般発売は、8月29日午前10時から行われる。
本作は、2011年4月から9月までMBS系列やUSTREAMで放送されたオリジナルアニメーション作品が原作。架空の大都市シュテルンビルトを舞台に、実在する企業のロゴを背負ったヒーローたちが、特殊能力を駆使して街を守る姿とともに、その日常や裏側をコミカルに描き、大きな話題を呼んだ。
20代〜30代の男女を中心に幅広い層から支持され、深夜帯にもかかわらず高視聴率を獲得。その後も劇場公開や新シリーズ展開を経て、今年4月に放送15周年のアニバーサリーイヤーを迎えた。
■コメント
▼脚本・演出：ほさかよう
脚本・演出を担当いたします、ほさかようです。このたび、『TIGER＆BUNNY』の舞台版に携わらせていただけることになり、とても光栄です。放送当時に感じたワクワクと興奮は、今も鮮明に心に残っています。だからこそ今回は、演劇だからこそ生み出せる熱とライブ感で、ヒーローたちの魅力を劇場いっぱいに届けたいと思っています。どうか、大好きなヒーローたちとの再会を楽しみにお待ちください。
▼鏑木・T・虎徹／ワイルドタイガー：spi
この度、「TIGER＆BUNNY」THE STAGEにて、鏑木・T・虎徹／ワイルドタイガー役を務めさせていただきますspiと申します。原作者の皆さまが生み出してくださった偉大な作品、世界中で愛され続ける「タイバニ」、そして虎徹という不器用で真っ直ぐな本物のヒーローを演じることに、大きなプレッシャーと共にそれ以上のワクワクを感じています。原作ファンの皆さまが愛する「おじさん」の熱い信念と人間臭さを誠実に体現し、舞台ならではの生の熱量でお届けします。そしていつも応援してくださる皆さま、僕の新たな挑戦と、仲間達や相棒との絆をぜひ見届けてください。全身全霊で挑みます。劇場で、ワイルドに吠えるぜ！応援よろしくお願いいたします！
▼バーナビー・ブルックス Jr.：塩田一期
こんにちは！初めまして！塩田一期です!!アニメ『TIGER & BUNNY』の放送開始から15周年という記念の年にバーナビー・ブルックス Jr.として、「TIGER & BUNNY」THE STAGEに出演させていただけること、そして塩田一期として初めて主演を務めさせていただくこと、心からうれしく思います!!!長い年月愛され続けてきた素敵な作品を舞台でどう表現する事ができるのか今から楽しみです！そして個人的に、幼少期から憧れていたヒーローに自分もなる事ができるのだと思うと胸が高鳴ります!!観劇に来てくださるお客様の期待を越えられるような作品をカンパニー一丸となり作っていきます！よろしくお願いいたします!!
■プレイスメント協力
ワイルドタイガー：ルミカ
バーナビー・ブルックスJr.：イープラス
ブルーローズ：ファミリーマート
ロックバイソン：ルミカ／ハブ／ツネイシアミューズメントビレッジ
スカイハイ：テイパーズ／ロココ／東映ジョイ・エンタテインメント／バンダイナムコミュージックライブ
ドラゴンキッド：中村
折紙サイクロン：バンダイナムコエクスペリエンス／サンシャインシティ／バンダイナムコフィルムワークス
ファイヤーエンブレム：ムービック