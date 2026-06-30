日経225先物：30日正午＝680円高、7万160円
30日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比680円高の7万160円と急騰。日経平均株価の前場現物終値7万116.82円に対しては43.18円高。出来高は2万1430枚となっている。
TOPIX先物期近は4007ポイントと前日比27.5ポイント高、現物終値比9.19ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 70160 +680 21430
日経225mini 70145 +660 441202
TOPIX先物 4007 +27.5 31855
JPX日経400先物 36405 +280 1793
グロース指数先物 693 +2 1514
東証REIT指数先物 1805.5 +9 71
株探ニュース
TOPIX先物期近は4007ポイントと前日比27.5ポイント高、現物終値比9.19ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 70160 +680 21430
日経225mini 70145 +660 441202
TOPIX先物 4007 +27.5 31855
JPX日経400先物 36405 +280 1793
グロース指数先物 693 +2 1514
東証REIT指数先物 1805.5 +9 71
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