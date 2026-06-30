　30日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比680円高の7万160円と急騰。日経平均株価の前場現物終値7万116.82円に対しては43.18円高。出来高は2万1430枚となっている。

　TOPIX先物期近は4007ポイントと前日比27.5ポイント高、現物終値比9.19ポイント高で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 70160　　　　　+680　　　 21430
日経225mini 　　　　　　 70145　　　　　+660　　　441202
TOPIX先物 　　　　　　　　4007　　　　 +27.5　　　 31855
JPX日経400先物　　　　　 36405　　　　　+280　　　　1793
グロース指数先物　　　　　 693　　　　　　+2　　　　1514
東証REIT指数先物　　　　1805.5　　　　　　+9　　　　　71

株探ニュース