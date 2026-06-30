ラジオパーソナリティ・岸部有三さん死去、79歳 39年休まず番組担当 放送回数は2051回
ラジオパーソナリティの岸部有三さんが28日、死去した。79歳だった。6月30日、エフエム秋田が公式サイトで発表した。岸部さんは39年にわたって、一度も休むことなく番組を担当し、放送回数は2051回に上ったという。
【写真】39年休まず番組担当… 笑顔を見せる岸部有三さん
公式サイトでは「エフエム秋田で1987年の放送開始以来、『ほろ酔いJAZZ NIGHT』のパーソナリティを務めてこられた岸部有三さんが、2026年6月28日にご逝去されました」と発表した。
続けて「岸部さんは約39年にわたり、一度も休むことなく番組を担当され、放送回数は2,051回を数えました。深いジャズへの造詣と温かな語りで、多くのリスナーの皆様にジャズの魅力を届けるとともに、県内各地でのライブやジャズ講座などを通じて地域のジャズ文化の振興・発展にも尽力され、その功績が認められ、2022（令和4）年度には秋田市文化章を受章されました」と伝えた。
「長年にわたりエフエム秋田とともに歩み、地域の音楽文化に多大なご貢献をいただきましたことに、心より感謝申し上げます」とし「7月4日（土）放送の『ほろ酔いJAZZ NIGHT』は、岸部有三さんを偲び、特別編成でお送りいたします。謹んで哀悼の意を表するとともに、心よりご冥福をお祈り申し上げます」と結んだ。
岸部さんは1947年1月5日生まれ、秋田市出身。趣味はテニス、特技はジャズベース。
【写真】39年休まず番組担当… 笑顔を見せる岸部有三さん
公式サイトでは「エフエム秋田で1987年の放送開始以来、『ほろ酔いJAZZ NIGHT』のパーソナリティを務めてこられた岸部有三さんが、2026年6月28日にご逝去されました」と発表した。
「長年にわたりエフエム秋田とともに歩み、地域の音楽文化に多大なご貢献をいただきましたことに、心より感謝申し上げます」とし「7月4日（土）放送の『ほろ酔いJAZZ NIGHT』は、岸部有三さんを偲び、特別編成でお送りいたします。謹んで哀悼の意を表するとともに、心よりご冥福をお祈り申し上げます」と結んだ。
岸部さんは1947年1月5日生まれ、秋田市出身。趣味はテニス、特技はジャズベース。