W杯ブラジル戦の中継に人気芸人が映り込み話題に

森保一監督率いる日本代表は現地時間6月29日、アメリカのヒューストン・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦のブラジル戦に臨む 。

客席を映した中継カメラに人気芸人の江頭2:50の姿が抜かれ、SNS上で「えがちゃん世界デビュー！！」と反響を呼んでいる。

王国ブラジルとの大一番で、スタンドの一角にいたのは江頭2:50だ。金のタイツに「日本」と入った日の丸柄のハチマキを頭に締め、胸にも日の丸をつけたド派手な出で立ちで登場。スポーツチャンネル「DAZN」の公式Xも「江頭2:50さんが伝説の衣装で日本代表へパワーを送る！！」と綴って実際の映像を公開しており、ハーフタイムにも中継でその姿が映り込んだ。

グループステージ第3戦のスウェーデン戦でも応援に駆け付けていたなか、熱戦の合間に生まれたまさかの一幕にSNS上のファンも即座に反応。「縁起物エガちゃん」「ブラジル戦の中継見てたらエガちゃん映ってた」「ハーフタイム中に客席におる金色全身タイツのおっちゃんが映ったけどエガちゃんか」「サッカー中継で江頭2:50いたぞ」など、驚きとツッコミの声が相次いでいた。

歴史的な一戦の客席に現れたお馴染みの姿に、ファンの熱い視線が注がれていた。（FOOTBALL ZONE編集部）