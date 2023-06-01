サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で森保一監督が率いる日本は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント（T）1回戦でブラジルと対戦。NHK BSの解説には元日本代表の本田圭佑が登場した。

本田は1次リーグ初戦のオランダ戦でNHK解説として登場。「1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ」「イチキュウサンのウインガー！？」など独特の本田節で注目を集めた。

2戦目のチュニジア戦は異例の局またぎで日本テレビで解説。「イケイケどんどんやて、これ！！」などで話題となった。3戦目のスウェーデン戦も日本を「ウチ」と表現するなど視聴者の共感を呼んだ。

だが、負ければ終わりの決勝Tでは1次リーグと様相が違う。プレーへのコメントが大半を占め、違和感を抱く視聴者もいた。

Xには、「本田圭佑の解説グループリーグと違ってかなり緊張感ある」「本田が今までと真剣度が違う」「本田さんの解説が流石にこれまでとは違い緊張感があるし興奮度も違う」「本田さんの解説の空気感が、明らかに前の試合までと違う」「本田解説が今までと全然違う」「本田解説というか監督やんけコメントが」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）