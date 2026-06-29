『とんがり帽子のアトリエ』第2期制作決定 原作・白浜鴎「待つ価値アリ！の太鼓判を押させていただきたい」
白浜鴎氏描き下ろしエンドカード＆Blu-ray下巻ジャケットも解禁
テレビアニメ『とんがり帽子のアトリエ』の第2期が制作されることが発表された。あわせて、原作者の白浜鴎氏による描き下ろしのエンドカードもお披露目に。また、白浜氏と、監督の渡辺歩氏の2期制作決定を記念したコメントが公開された。
【画像】ビジュよすぎ！Blu-ray下巻イラストのキーフリーとオルーギオ
きょう29日に第1期の最終話となる第13話が放送された本作は、白浜氏が手掛ける、講談社『モーニング・ツー』にて大好評連載中の王道魔法ファンタジー作品が原作。2016年に連載をスタートし、現在コミックスが第16巻まで発売中（国内）。全世界でのコミックス累計発行部数は900万部を突破しており、フランスやスペイン、韓国そのほか各国で漫画賞を受賞しているほか、2020年には米国アイズナー賞『最優秀アジア作品賞』を受賞。世界中から注目を浴びている大人気作。
また、9月30日発売のBlu-ray下巻のジャケットイラストが公開された。イラストは、原作・白浜氏による新規描き下ろしのキーフリーとオルーギオが描かれた、ファンにはたまらない美麗な1枚となっている。7月29日発売のBlu-ray上巻は、同じく白浜氏描き下ろしの、ココ・アガット・テティア・リチェがジャケットに描かれた。
■原作・白浜鴎 コメント
アニメ2期制作おめでとうございます。そしてありがとうございます。素晴らしい制作チームの皆様による魔法のショーはうれしいことにまだまだ終わらず、その続きを最高のクオリティで私たちに見せてくださるようです！視聴者の皆様は「えっ！ここで続くの!？」と驚かれたかと思いますが、原作者として待つ価値アリ！の太鼓判を押させていただきたい。大勢の魔法使いの皆様が作り上げるこだわりと情熱の結晶を、期待に胸をふくらませながら、ぜひ私と一緒に待ちましょう！
■監督・渡辺歩 コメント
1st seasonをご視聴いただきありがとうございました！ココたちが一筆一筆を織りなすことで紡ぐ魔法。私たちも一話一話を丁寧に積み重ね、物語に寄り添ってきました。そしてこれからもそれは続きます。物語はもっと大きく、もっと深く、魔法への学びと発見をココ達に語りかけてきます。新しく登場するロケーション。ココたちとめぐりあうキャラクター。世界を知ることで意味を深めてゆく魔法の数々…！私たちもより一層心を込め、冒険にワクワクしながら描き切りたいと思います。どうぞご期待ください！
テレビアニメ『とんがり帽子のアトリエ』の第2期が制作されることが発表された。あわせて、原作者の白浜鴎氏による描き下ろしのエンドカードもお披露目に。また、白浜氏と、監督の渡辺歩氏の2期制作決定を記念したコメントが公開された。
【画像】ビジュよすぎ！Blu-ray下巻イラストのキーフリーとオルーギオ
きょう29日に第1期の最終話となる第13話が放送された本作は、白浜氏が手掛ける、講談社『モーニング・ツー』にて大好評連載中の王道魔法ファンタジー作品が原作。2016年に連載をスタートし、現在コミックスが第16巻まで発売中（国内）。全世界でのコミックス累計発行部数は900万部を突破しており、フランスやスペイン、韓国そのほか各国で漫画賞を受賞しているほか、2020年には米国アイズナー賞『最優秀アジア作品賞』を受賞。世界中から注目を浴びている大人気作。
■原作・白浜鴎 コメント
アニメ2期制作おめでとうございます。そしてありがとうございます。素晴らしい制作チームの皆様による魔法のショーはうれしいことにまだまだ終わらず、その続きを最高のクオリティで私たちに見せてくださるようです！視聴者の皆様は「えっ！ここで続くの!？」と驚かれたかと思いますが、原作者として待つ価値アリ！の太鼓判を押させていただきたい。大勢の魔法使いの皆様が作り上げるこだわりと情熱の結晶を、期待に胸をふくらませながら、ぜひ私と一緒に待ちましょう！
■監督・渡辺歩 コメント
1st seasonをご視聴いただきありがとうございました！ココたちが一筆一筆を織りなすことで紡ぐ魔法。私たちも一話一話を丁寧に積み重ね、物語に寄り添ってきました。そしてこれからもそれは続きます。物語はもっと大きく、もっと深く、魔法への学びと発見をココ達に語りかけてきます。新しく登場するロケーション。ココたちとめぐりあうキャラクター。世界を知ることで意味を深めてゆく魔法の数々…！私たちもより一層心を込め、冒険にワクワクしながら描き切りたいと思います。どうぞご期待ください！
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