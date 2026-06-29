普通学級の授業づくりにも、特別支援教育の視点がより強く求められるようになるかもしれない。



教育ニュース解説チャンネル「Edu-NEWS」は、

2026年6月23日に文部科学省が公表した中央教育審議会「教育課程部会 特別支援教育ワーキンググループ（第10回）」の配付資料をもとに、普通学級、通級、合理的配慮の関係について解説する動画を公開した。



今回扱われている中心資料は「特別支援教育WG取りまとめ（案）」だ。

現時点では正式決定ではなく、次期学習指導要領等に向けた議論の方向性を示すものとして読む必要がある。



ただし、学校現場や保護者、学習塾にとっては見逃しにくい論点が含まれている。ポイントは、特別支援教育が「一部の子どもだけの別枠」ではなく、通常学級を含む学校全体の授業づくりや支援体制と関わってきていることだ。

動画では、まず通常学級が特別支援教育の起点になる可能性を取り上げている。通常学級には、読み書き、発表、集中、コミュニケーションなどで配慮を必要とする子どもが在籍している。そうした子どもを「できない」で終わらせるのではなく、困難さの背景を見て、授業や学習環境をどう整えるかが問われる。



次に大きな論点となるのが、合理的配慮だ。

取りまとめ案では、本人・保護者からの意思の表明を踏まえ、建設的対話による合意形成を通じて、過重な負担のない範囲で合理的配慮を提供することを、学習指導要領等の総則に位置付ける必要があると整理されている。



ここで誤解されやすいのは、合理的配慮が「何でも希望通りにすること」ではないという点だ。

一方で、学校側が一方的に「できない」と終わらせる話でもない。

本人や保護者が何に困っているのか、学校として何ができるのかを対話し、学びに参加できる方法を探ることが重要になる。



通級による指導についても、

動画では「補習ではないが、教科の学びと無関係でもない」と整理している。



読み書きや表現に困難がある子どもに対して、

単に同じ課題を繰り返すのではなく、提示方法、ICT活用、表現方法の選択肢などを考える必要がある。



また、関連論点として、不登校児童生徒に係る特別の教育課程ワーキンググループでは、

評定や指導要録、高校入試の調査書に関わる議論も出ている。



Edu-NEWSの小田氏は、

今回の資料について「特別支援教育が、特別な場所の話から、すべての学校現場の授業づくりの話へ広がっている」と指摘する。



学校は授業設計や保護者との対話を、保護者は子どもが何に困っているのかの整理を、塾は学校での支援と学習支援の接続を考える必要がある。

制度の名称だけを見ると専門的に見えるが、

実際には「子どもを点数だけで見ない」「どんな学び方なら力を発揮できるのかを見る」という、かなり実務的なテーマだ。



今後の中教審の議論や次期学習指導要領への反映が注目される。



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