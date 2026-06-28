ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ＬＡＳＴＣＡＬＬ（ラストコール）」のイベント「ＬＡＳＴＣＡＬＬ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ２０２６」が２９日、ＴＯＹＯＴＡ ＡＲＥＮＡ ＴＯＫＹＯで行われ、中止となったレジェンドクイーンによるランウェイが一部で強行された。

ラストコールＣＥＯの溝口勇児氏は開演時に暴露系アカウントからの暴露予告を受け、レジェンドクイーンによるランウェイを中止し、チケット代の全額返金を発表していた。

しかし、ランウェイを楽しみにしていた一部のクイーンは納得していなかった。メインイベントとなったラストコールの公開収録で、エンリケは「（ランウェイを）楽しみにしていた人が多い。急きょ今からやらない？」とむちゃぶり。溝口氏は「悩むなあ。裏（運営）からはやめようという感じなのでまた別の機会を作った時に」と許可を出さなかった。

ところが、その後にあっすんが「強行突破で」とぶっこむと、エンリケはランウェイをさっそうと歩き、貫禄たっぷりの一気飲み。あっすん、カルアらが続き、拍手喝さいを浴びた。

結局、１４人中６人がランウェイを歩き、溝口氏は「僕、ラストコールのＣＥＯなんですけど、『やめましょう』と言いましたよね。この子たち言うこと聞かないんですよ」とクイーンの暴走に苦笑するばかりだった。