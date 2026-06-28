ドジャース・佐々木朗希投手（２４）の猯淕椨瓩また米メディアやファンの不安をかき立てている。佐々木は前日２６日（日本時間２７日）のパドレス戦で５回途中を４安打３失点、６四死球と不安定な内容で悔しすぎる降板。５敗目を喫した。降板後はベンチ横でネット越しに戦況を見つめたが、カメラに映ったその表情は目をうるませた猗承磴瓩世辰拭

佐々木の涙目は昨年も見られ爛ラスのメンタル瓩肇筌罎気譴燭、今回も米メディア「ラリーブラウン・スポーツ」は「佐々木の目は赤くなっていた。懸念されるのは不調な試合に対してこのような反応が初めてではないということだ。２４歳の佐々木がなかなか調子を取り戻せない状況が続き、ファンは精神力に再び疑問を持つようになっている」と伝えている。

また「スポーツキーダ」も「佐々木はベンチで明らかに動揺している様子が目撃された」とし、ファンの声として「泣くことは弱さではない」「ラッシングと同様にメンタルのサポートが必要だ」「ただ自分に厳しすぎるだけだ」「これはチャンピオンになるための過程だ。１０月を見といて」となどと紹介している。安定しない内容が続くが、この試練を乗り越えないといけない。