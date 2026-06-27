「またパシリ？」悩む高1女子→友達0の孤高男子が師匠に。2人の青春に「キュンとする」【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
クラスメイトに買い出しを頼まれている「ちなし」。本人は友達だと言うが、端から見たらただのパシリだ。高校生になって、友達との付き合い方に悩む、白瀬ちなし。群れることが嫌いな、上土師匠人(かみはじ たくと)の姿を見て彼を「師匠」と慕い、人間関係を学ぼうとする。pixivで人気の『ちなしと師匠』がリニューアルを加えて書籍化。今回は、作者のFuki(@fuki_ii)さんに話を伺った。
「群れない」を信条に、自分の思うままに行動する上土師匠人(かみはじ たくと)。周囲の同調圧力にも流されず、一本筋の通った生き方を貫く彼を「師匠」と慕うのが「白瀬ちなし」だ。友達との付き合い方に悩むちなしは、匠人の学校生活から学ぼうと近づく。しかし、他人を信用せず友達らしい友達もいなかった匠人にとって、その存在は最初こそ鬱陶しいものだった。それでも、どこまでも真っ直ぐなちなしと接するなかで、少しずつ変化していく。
そんな2人の絶妙な距離感が魅力の本作「ちなしと師匠」について、作者のFukiさんは、書籍版では「キャラクターたちの掘り下げや説明不足な部分を補完しました！」と語る。さらにイラストも大幅に加筆しており、「pixiv版と大きく異なると思います」と教えてくれた。
また、本作で描きたかったのは恋愛とも友情とも言い切れない関係性だという。Fukiさんは「恋愛とも友情ともハッキリ言えないような関係が好きです」と明かし、「これは恋愛の物語だと感じれば恋愛だし、友情と思えば友情の物語です」と受け取り方をそれぞれの解釈に委ねた。
気になる続きについては、収録内容はpixiv版と同じ展開までとしながらも、クリスマスエピソードで交わした約束に触れ、「そこら辺のエピソードを描きたいです！」と今後への意欲ものぞかせる。
見どころについて、Fukiさんは「不器用な2人がどう成長していくか楽しんで頂けるとうれしいです！」と語った。ちなしと匠人が築いていく特別な関係性と成長の物語を、ぜひ見届けてほしい。
取材協力：Fuki(@fuki_ii)
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