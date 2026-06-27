¤À¤«¤éÃæ¹ñ¤Ïº£Ç¯¤âWÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä½¬¶áÊ¿¤ÎŽ¢3¤Ä¤ÎÌ´Ž£¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÎÈá»´¤Ê·ëËö
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÌÚºê¿Ìé¡Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÈÃÏÀ¯³Ø¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£½¬¶áÊ¿¤¬·Ç¤²¤¿¡Ö3¤Ä¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÌ´¡×
¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¹ñºö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£2011Ç¯¡¢Åö»þ¹ñ²ÈÉû¼çÀÊ¤À¤Ã¤¿½¬¶áÊ¿¡Ê¸½¹ñ²È¼çÀÊ¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¤Ï3¤Ä¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÌ´¤¬¤¢¤ë¡£WÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢³«ºÅ¤·¡¢¤½¤·¤ÆÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤À¡×
¤³¤ÎÈ¯¸À¤ÏÃ±¤Ê¤ë¸Ä¿Í¤Î´êË¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¹ñ²ÈÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£ÉÔÆ°»º´ë¶È¡¢ÃÏÊýÀ¯ÉÜ¡¢¹ñÍ´ë¶È¤¬°ìÀÆ¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ø»²Æþ¤·¤¿¡£
·ãÊÑ¤·¤¿¤Î¤¬Ãæ¹ñ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¤À¡£¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¥ª¥¹¥«¥ë¤¬¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤«¤é¾å³¤¾å¹Á¤Ø¡¢¸µ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Æ¥Ù¥¹¤¬¥Ü¥«¥¸¥å¥Ë¥¢¡¼¥º¤«¤é¾å³¤¿½²Ö¤Ø¡¢¥¹¥í¥Ð¥¥¢ÂåÉ½¤Î¥Þ¥ì¥¯¡¦¥Ï¥à¥·¥¯¤¬¥Ê¥Ý¥ê¤«¤éÂçÏ¢°ìÊý¤Ø¡¢¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ëÂåÉ½¤Î¥Ç¥£¥Ç¥£¥¨¡¦¥É¥í¥°¥Ð¤¬¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤«¤é¾å³¤¿½²Ö¤Ø¡½¡½¡£À¤³¦Ãæ¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬¼¡¡¹¤ÈÃæ¹ñ¤ØÅÏ¤Ã¤¿¡£
¥¹¥¿¡¼¤ÎÇúÇã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ2015¡Ý2016¥·¡¼¥º¥ó¤Î¿äÄê°ÜÀÒ¶âÁí³Û¤Ï4²¯5100Ëü¥É¥ë¡ÊÅö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¤ÇÌó540²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î5°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Ãæ¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏµÞ¼ºÂ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ë¤ÎÊø²õ¤À¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÉÔÆ°»º¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤¬²á¾ê¤ÊÉéºÄ¤òÊú¤¨¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¸Â³¦¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£2020Ç¯¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö»°¾ò¹ÈÀþ¡Ê3¤Ä¤Î¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡Ë¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢ÉéºÄ¤ÎÂ¿¤¤´ë¶È¤¬¤½¤ì°Ê¾åÍ»»ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¼Ú¶â¤Î¼Ø¸ý¤ò°ìµ¤¤ËÄù¤á¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤¬µçÃÏ¤Ë´Ù¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö·Ð±Ä¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÉÔÆ°»ºÉÔ¶·¤ÏÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤ÎÀÇ¼ý¤Ë¤âÄ¾·â¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ë¥¯¥é¥Ö»Ù±ç¤âº¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£2020Ç¯°Ê¹ß¤ËÌó40¥¯¥é¥Ö¤¬¾ÃÌÇ
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥ê¡¼¥°¤¬±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¥¯¥é¥ÖºâÀ¯¤òÄ¾·â¤·¡¢Æ±Ç¯¤ËÅ·ÄÅÅ·³¤¤¬²ò»¶¡£2021Ç¯¡¢²ÈÅÅÈÎÇä¤ÎÁÉÇ«¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÉÔÆ°»º¤Ê¤ÉÂ¿³Ñ²½·Ð±Ä¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢Æ±¼Ò¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹¾ÁÉ¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£ÅÝ»º¤ÏÏ¢º¿Åª¤Ë¹¤¬¤ê¡¢2022Ç¯¤Ë½Å·Ä¡¢2023Ç¯¤Ë¹½£¾ë¡¢Éð´ÁÄ¹¹¾¡¢²ÏËÌ¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ°»ºÂç¼ê¡¦¹±Âç½¸ÃÄ¤Î·Ð±ÄÇËÃ¾¤Ë¤è¤ê¡¢¹½£¤ÏÁª¼ê¤ä¿¦°÷¤ÎµëÎÁ¤òÊ§¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¥ê¡¼¥°2Éô¤Ø¹ß³Ê¡£2025Ç¯¤Ë¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿Í¥¾¡²ó¿ô¤ò¸Ø¤ëÌ¾Ìç¤Ï²ò»¶¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£2020Ç¯°Ê¹ß¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÌó40¤Î¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£
±ø¿¦ÁûÆ°¤âº®Íð¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£2022Ç¯¡¢½¬¶áÊ¿¤ÎÊý¿Ë¤Ç¸¡»¡¤¬¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤ª¤±¤ëÏÅÏ¨¤ÈÈ¬É´Ä¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò³«»Ï¡£2024Ç¯3·î¡¢Ãæ¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¸µ²ñÄ¹¤¬¼ýÏÅºá¤ÇÌµ´üÄ¨Ìò¡¢Æ±Ç¯8·î¤Ë¸µÉû²ñÄ¹¤¬¼ýÏÅºá¤Ç¶Øîþ11Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤ÆÆ±Ç¯12·î¡¢¸µÃæ¹ñÂåÉ½´ÆÆÄ¤ÎÍûÅ´¤Ë¼ýÏÅºá¤Ç¶Øîþ20Ç¯¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£¸µÂåÉ½´ÆÆÄ¤ÎÂáÊá¤ÏÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡ÖÃæ¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÊø²õ¡×¤¬ÆüËÜ¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¤â¤Î
°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÊø²õ¤Ï¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÃ»´üÅª¤ÊÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ì»þ´ü¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ï¤³¤¾¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤Ç¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÆ¤ÓÆüËÜ¤ò¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£J¥ê¡¼¥°¤â¤½¤ÎÊÑ²½¤ò¼õ¤±¡¢7·î²¼½Üº¢¤Ë¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤òµÙ¤ß¤Ë¤·¡¢²¤½£¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤ò·Þ¤¨¤ä¤¹¤¤ÆüÄø¤òÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
2024Ç¯¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡¢¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤¬¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤¬ÍèÆü¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤Îíµ¤¤ÏÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤À¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î¶¯²½¤Ë¤Ï¥¢¥¸¥¢ÃÏ¶è¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤«¤é¤À¡£UEFA¤Ï¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¸º¤é¤·¤Æ¿¿·õ¾¡Éé¤Î¾ì¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤òÆüËÜ¤Ë¸Æ¤Ö¤³¤È¤¬°ÊÁ°¤è¤ê¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£WÇÕÍ½Áª¤ä¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª¤¬´ÊÃ±¤¹¤®¤ë¤È¼ÂÀï´¶³Ð¤ÏÆß¤ë¡£WÇÕÍ¥¾¡¤Ë¤Ï¶¯¤¤ÎÙ¹ñ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¥Þ¥Õ¥£¥¢¡×¤ÎÀµÂÎ
¥µ¥Ã¥«¡¼¥Þ¥Í¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤È¤¤Ë¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÂåÍý¿Í¤À¡£°ÜÀÒ¸ò¾Ä¤ÎÎ¢Â¦¤Ç°ÅÌö¤·¡¢µð³Û¤Î¼ê¿ôÎÁ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤«¤é¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¥Þ¥Õ¥£¥¢¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¤µ¤¹¤¬¤ÎFIFA¤â¡¢ÂåÍý¿Í¤Î²£Ë½¤ò´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢2023Ç¯¡¢ÂåÍý¿Í¤ÎÌÈµöÀ©ÅÙ¤òÉü³è¤µ¤»¤¿¡£FIFA¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¼Ô¤À¤±¤¬¡¢¸øÇ§ÂåÍý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±»þ¤ËFIFA¤Ïµ¬Â§¤ò²þÄê¤·¡¢ÁÐÊýÂåÍý¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëÊ¸¸À¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï1¿Í¤ÎÂåÍý¿Í¤¬¡ÖÇäµÑÂ¦¤Î¥¯¥é¥Ö¡×¡¢¡Ö³ÍÆÀÂ¦¤Î¥¯¥é¥Ö¡×¡¢¡ÖÁª¼ê¡×¡¢»°¼Ô¤¹¤Ù¤Æ¤«¤é¼ê¿ôÎÁ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¿·¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬ÌÀ³Î¤Ë¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¡£
»öÁ°¤Ë½ñÌÌ¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¡¢Æ±¤¸¿ÍÊª¤¬¡Ö³ÍÆÀÂ¦¤Î¥¯¥é¥Ö¡×¤È¡ÖÁª¼ê¡×¤ÎÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢Çä¤ëÂ¦¤ÈÇã¤¦Â¦¤ÎÎ¾Êý¤ÎÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ê¿ôÎÁ¤â¾å¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÇäµÑÂ¦¤Î¥¯¥é¥Ö¡×¤ÎÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¤ë¤È¤¤Ï°ÜÀÒ¶â¤Î10¡ó¤Þ¤Ç¡¢¡ÖÁª¼ê¡×¤È¡Ö³ÍÆÀÂ¦¤Î¥¯¥é¥Ö¡×¤ÎÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¤ë¤È¤¤Ï¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Áª¼ê¤ÎÇ¯Êð¤ò´ð½à¤Ë»»½Ð¤µ¤ì¡¢¹â³ÛÇ¯Êð¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤Î3¡ó¤Þ¤Ç¼ê¿ôÎÁ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¥ë¡¼¥ë²þÄê¤Ë¤Ï¡¢¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ö·ï¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»ö·ï¤È¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ý¥°¥Ð¤Î¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤«¤é¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤À¡£
¢£°ÜÀÒ¶â¤Î49¡ó¤¬¼ê¿ôÎÁ¤Ç¼è¤é¤ì¤ë°Û¾ï
2016Ç¯8·î¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Î¥Ý¥°¥Ð¤¬°ÜÀÒ¶â1²¯50Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó121²¯±ß¡Ë¤Ç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼U¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÂåÍý¿Í¤Î¥ß¥Î¡¦¥é¥¤¥ª¥é¤ÏÎ¾¥¯¥é¥Ö¤«¤é·×4900Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó56²¯±ß¡Ë¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ê¿ôÎÁ¤¬°ÜÀÒ¶â¤Î49¡ó⁉¡¡¾ïµ°¤ò°ï¤·¤¿¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÎÁ¤Ç¤¢¤ë¡£²È¤ÎÇäÇã¤ò°·¤Ã¤¿ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤¬¡¢ÇäµÑ³Û¤ÎÈ¾Ê¬¤ò¼ê¿ôÎÁ¤È¤·¤Æ¼è¤Ã¤¿¤é¡¢ºÛÈ½º»ÂÁ¤Ë¤Ê¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤¼¡¢¤³¤ó¤Ê¼ê¿ôÎÁ¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î¥«¥é¥¯¥ê¤òË½¤¤¤¿¤Î¤¬¥Ï¥Ã¥«¡¼½¸ÃÄ¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥¯¥¹¡×¤À¡£Èà¤é¤Ï¥¯¥é¥Ö¤äÂåÍý¿Í»öÌ³½ê¤¬»È¤¦¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ò¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¤·¡¢ÂçÎÌ¤Î¹ðÈ¯Ê¸½ñ¤òÆþ¼ê¡£¤½¤ì¤é¤¬¥É¥¤¥Ä¤Î¥·¥å¥Ô¡¼¥²¥ë»ï¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥·¥å¥Ô¡¼¥²¥ë»ï¤Îµ¼Ô¤¬Â¾¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÊÔÀ®¤·¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¶¦Æ±¼èºà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Èà¤é¤ÎÊó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥ª¥é¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿4900Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó56²¯±ß¡Ë¤ÎÆâÌõ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡Çä¤ê¼ê¡¦¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤«¤é¤ÎÊó½·¡á2700Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó31²¯±ß¡Ë
¢Çã¤¤¼ê¡¦¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼U¤«¤é¤ÎÊó½·¡á1940Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó22²¯±ß¡Ë
£Áª¼ê¡¦¥Ý¥°¥Ð¤«¤é¤ÎÂåÍý¿ÍÊó½·¡á260Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó3²¯±ß¡Ë
Çä¤ê¼ê¤ÈÇã¤¤¼ê¡¢ÁÐÊý¤«¤é¼ê¿ôÎÁ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡½¡½¡£¤³¤³¤ËºÇÂç¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£Çä¤ê¼ê¤Ï¹â¤¯Çä¤ê¤¿¤¤¡¢Çã¤¤¼ê¤Ï°Â¤¯Çã¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤ÎÆó¼Ô¤ÎÍø±×¤Ïº¬ËÜÅª¤ËÁêÈ¿¤¹¤ë¡£ÄÌ¾ï¡¢ÂåÍý¿Í¤Ï¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ä¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¹â³Û°ÜÀÒ¤ÎÎ¢¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡ÖÌ©Ìó¡×
¤¿¤È¤¨¤Ð¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬2009Ç¯¤ËÂçµ×ÊÝ²Å¿Í¤ò¥Ü¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¤Ï¥¯¥é¥ÖÂåÍý¿Í¤È¤·¤ÆA¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£Âçµ×ÊÝ¤¬·ÀÌó¤¹¤ëÂåÍý¿ÍB¤È¤â¡¢¥Ü¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤¬·ÀÌó¤¹¤ë¥É¥¤¥Ä¿ÍÂåÍý¿ÍC¤È¤âÊÌ¤Î¿Í´Ö¤À¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎË¡Î§¤Ç¤Ï¡¢Çä¼ç¡¦Çã¼çÁÐÊý¤ÎÎ»²ò¤ò¼è¤ì¤Ð¡¢Î¾Êý¤«¤é¼ê¿ôÎÁ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥¯¥¹¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥ª¥é¤ÏÎ¾¥¯¥é¥Ö¤ËÂÐ¤·¤ÆÁÐÊý¤«¤éÊó½·¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤º¤Ë¡¢Î¾Â¦¤ÎÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¤¿¡Ê¥é¥¤¥ª¥éËÜ¿Í¤ÏÈÝÄê¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¾×·âÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤È¤Î´Ö¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿Ì©Ìó¤À¡£°ÜÀÒ¶â¤ÎºÇÄã³Û¤ò9000Ëü¥æ¡¼¥í¤ËÀßÄê¤·¡¢¥é¥¤¥ª¥é¤Ø¤ÎºÇÄãÊó½·¤ò1800Ëü¥æ¡¼¥í¤È¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ°ÜÀÒ¶â¤¬9000Ëü¥æ¡¼¥í¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢500Ëü¥æ¡¼¥íÁý¤¨¤ë¤´¤È¤Ë300Ëü¥æ¡¼¥í¤ò¥é¥¤¥ª¥é¤Ø»ÙÊ§¤¦¾ò¹à¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¥Ý¥°¥Ð¤Î½êÍ¸¢¤Î°ìÉô¤òÂåÍý¿Í¤¬°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¹½¿Þ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¥Ý¥°¥Ð°ÜÀÒ»þ¤Ë¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤«¤é¥é¥¤¥ª¥é¤Ø2700Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó31²¯±ß¡Ë¤¬Ê§¤ï¤ì¤¿¡£
¢£º£¤âÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ë¡¼¥ë¤Î·ä´Ö¡×
°ìÊý¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼U¤Ë¤Ï¡¢¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤È¤ÎÌ©Ìó¤Ï¸À¤ï¤º¡¢¡Ö¥Ý¥°¥Ð¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï»Ë¾åºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î°ÜÀÒ¶â¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈÀâÆÀ¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼U¤Ï¥é¥¤¥ª¥é¤Ø1940Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó22²¯±ß¡Ë¤ò2020Ç¯9·î¤Þ¤Ç¤Ë5²óÊ¬³ä¤ÇÊ§¤¦¤³¤È¤ÇÆ±°Õ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Ý¥°¥ÐËÜ¿Í¤¬»ÙÊ§¤¦¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿ÂåÍý¿ÍÊó½·¤Þ¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼U¤¬¸ªÂå¤ï¤ê¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê»ÙÊ§Áí³Û¤ÏÌó2200Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó25²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¡£
FIFA¤Ï¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥¯¥¹¡×¤Î¹ðÈ¯¤ò¼õ¤±¡¢Ë¡Äî¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢Â¦¤Ç¾Úµò¤ò½¸¤á¤é¤ì¤º¡¢±Ñ¹ñÂ¦¤Ç¤ÏË¡Åª¤Ë¥°¥ì¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÁÊ¾Ù¤òÃÇÇ°¤·¤¿¡£ËÁÆ¬¤Ë¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢FIFA¤¬¥ë¡¼¥ë¤ò²þÄê¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤â¤Ï¤äÆ±¤¸¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥ª¥é¤Ï2022Ç¯4·î¤ËÉÂµ¤¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¥ë¡¼¥ë¤Î·ä´Ö¤òÁÀ¤¦ÂåÍý¿Í¤Ï¡¢º£¤â¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬µðÂç¤Ê¥Þ¥Í¡¼¤òÀ¸¤à¸Â¤ê¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¤Î¹¶ËÉ¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¥Þ¥Õ¥£¥¢¡×¤¿¤Á¤Ï¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥Þ¥Í¡¼¤ÎÃÏÀ¯³Ø¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£
----------
ÌÚºê ¿Ìé¡Ê¤¤¶¤¡¦¤·¤ó¤ä¡Ë
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼
1975Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Ãæ±ûÂç³ØÂç³Ø±¡Íý¹©³Ø¸¦µæ²ÊÊªÍý³ØÀì¹¶½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£2002Ç¯Æü´ÚWÇÕ¸å¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤ÎÄÌ¿®°÷¤È¤·¤Æ¥ª¥é¥ó¥À¤Ø°Ü½»¡£2003Ç¯¤«¤éµòÅÀ¤ò¥É¥¤¥Ä¤Ë°Ü¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½FW¤Î¹â¸¶Ä¾ÂÙ¤ÎÃ´Åö¤È¤·¤Æ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ò¼èºà¡£2006Ç¯¥É¥¤¥ÄWÇÕ¤Ç¤Ï¡¢¸½ÃÏºß½»¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£2009Ç¯2·î¤Ëµ¢¹ñ¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡ØNumber¡Ù¡ØBRODY¡Ù¡Øfootballista¡Ù¤Ê¤É¤Ë´ó¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø2010Ç¯Æî¥¢¥Õ¥ê¥«WÇÕ¤¬´í¤Ê¤¤¡ª¡Ù¡Ê³ÑÀîSSC¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¸«Êý¤Ï1Æü¤ÇÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡Ù¡ÊÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡Ë¡¢¡ØÄ¾·â ËÜÅÄ·½Í¤¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¡¢¡Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÈÃÏÀ¯³Ø¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¡ØµÕÅ¾´ÆÆÄ ¿¹ÊÝ°ì¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼ ÌÚºê ¿Ìé¡Ë