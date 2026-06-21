お笑いコンビ「ななまがり」の初瀬悠太（40）が、20日放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演。ケチすぎる行動で、まさかの病気になってしまったことを明かした。

初瀬は、自身がタレコミをするという「セルフ暴露」を求められ「何で自分でせなあかん！」と言いながらも「初瀬、ほんまヤバくて」と話し始めた。

「お風呂をね、湯が濁るまで入っているヤツなんですよ。追い炊きしたら、毎回きれいになってると思い込んでたらしくて。で、毎回、風呂を追い炊きして入る生活をしていたんですって。ある日、にごった風呂に入った日があって、次の日くらいに足がパンパンに膨れ上がった日があった」と語った。

初瀬は「“なんやこれ！”って、めっちゃ痛いし。病院へ行ったんですよ。そうしたら蜂窩織炎（ほうかしきえん）っていう、力士しかならない病気になっちゃって。菌で。即入院になっちゃって。あいつやばいっすよね、ホンマに」と「セルフ暴露」を締めくくった。

蜂窩織炎とは、皮膚の傷などから細菌が入って炎症を引き起こす病気。どんな人もかかる可能性があるが、足、ふくらはぎになることが多いため、力士がなることが多いとされている。