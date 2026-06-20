アメリカvsオーストラリア 試合記録
【北中米W杯グループリーグ第2節】(シアトル)
アメリカ 2-0(前半2-0)オーストラリア
<得点者>
[ア]オウンゴール(11分)、アレックス・フリーマン(43分)
<警告>
[ア]アントニー・ロビンソン(56分)、フォラリン・バログン(89分)、クリス・リチャーズ(90分+3)
[オ]ジョーダン・ボス(16分)、アレッサンドロ・チルカーティ(32分)、ハリー・サウター(88分)、ジェイコブ イタリアーノ(89分)
観衆:66,925人
└開催国アメリカが南野拓実同僚の活躍などでオーストラリアに完勝!GL2連勝で決勝Tへ!!
アメリカ 2-0(前半2-0)オーストラリア
<得点者>
[ア]オウンゴール(11分)、アレックス・フリーマン(43分)
<警告>
[ア]アントニー・ロビンソン(56分)、フォラリン・バログン(89分)、クリス・リチャーズ(90分+3)
[オ]ジョーダン・ボス(16分)、アレッサンドロ・チルカーティ(32分)、ハリー・サウター(88分)、ジェイコブ イタリアーノ(89分)
観衆:66,925人
└開催国アメリカが南野拓実同僚の活躍などでオーストラリアに完勝!GL2連勝で決勝Tへ!!