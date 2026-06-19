『恋せよまやかし天使ども』制作はMAPPA PV解禁でラストに気になる演出
テレビアニメ『恋せよまやかし天使ども』はMAPPAが制作することが発表された。あわせてティザービジュアル、PV、メインスタッフ情報が解禁された。アニメ映像初披露となるティザーPVでは、ラストにはおとぎの声も？気になるキャスト情報は後日発表される。
【動画】ラストに気になる演出！公開された『恋せよまやかし天使ども』PV
■STAFF
原作：卯月ココ（講談社「月刊デザート」連載）
監督：岡本泰知
キャラクターデザイン：岡真里子
シリーズ構成：山嵜洋平
美術監督：橋本巧
色彩設計：田辺香奈
撮影監督：谷口竣亮
編集：高橋歩
アニメーションプロデューサー：脇 優梨子
制作：MAPPA
■原作者・卯月ココ
アニメ化という貴重で素敵な機会をいただけていること、非常に感慨深くこの上ない幸せを感じます。この作品は恋を通しての成長物語として描いています。岡本監督を始めとするMAPPAの皆さまは、原作の軸や世界観に丁寧に寄り添って制作してくださっていますので、普段はあまり恋愛作品に触れない方にも是非観ていただけると嬉しく思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
■監督・岡本泰知
今作のお話を頂いた際に、初めて単行本を手に取ったのですが、一巻の表紙のおとぎと目があった時に心撃ち抜かれました。カッコいいですよね。読めば読むほどカッコいいやカワイイだけではなく、色んな姿を見せてくれて、一つだけではない多くのギャップにのめり込みました。そんな、おとぎを中心とした登場人物たちそれぞれの魅力、ギャップが視聴者の皆様にもベストな形でお伝え出来れば嬉しいなって思っています。
■キャラクターデザイン・岡 真里子
今この瞬間一番新しく素敵な作品に関わることになったと、大きな喜びと大きな緊張感を感じました。主人公たちは私にとって、とても懐かしくキラキラときめく存在です。おとぎの言動、刻の反応、全てが可愛くかっこいいとドキドキしながら描かせていただいています。今感じているときめきを大事にしながら、これから見てくださる皆さんに向けて最大限頑張りたいと思います。
■『恋せよまやかし天使ども』あらすじ
学校で入学早々から美少女と評判の桂おとぎ。クラスの委員長も任されたが、副委員長の一（にのまえ）君も美男子で評判だった。表の顔とは違って、素ではぶっちゃけキャラで武闘派なおとぎ。中身も完璧な一君に惹かれつつ、彼にも裏の顔があるのではないかと思うけれど？
【動画】ラストに気になる演出！公開された『恋せよまやかし天使ども』PV
■STAFF
原作：卯月ココ（講談社「月刊デザート」連載）
監督：岡本泰知
キャラクターデザイン：岡真里子
シリーズ構成：山嵜洋平
美術監督：橋本巧
色彩設計：田辺香奈
撮影監督：谷口竣亮
編集：高橋歩
アニメーションプロデューサー：脇 優梨子
制作：MAPPA
アニメ化という貴重で素敵な機会をいただけていること、非常に感慨深くこの上ない幸せを感じます。この作品は恋を通しての成長物語として描いています。岡本監督を始めとするMAPPAの皆さまは、原作の軸や世界観に丁寧に寄り添って制作してくださっていますので、普段はあまり恋愛作品に触れない方にも是非観ていただけると嬉しく思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
■監督・岡本泰知
今作のお話を頂いた際に、初めて単行本を手に取ったのですが、一巻の表紙のおとぎと目があった時に心撃ち抜かれました。カッコいいですよね。読めば読むほどカッコいいやカワイイだけではなく、色んな姿を見せてくれて、一つだけではない多くのギャップにのめり込みました。そんな、おとぎを中心とした登場人物たちそれぞれの魅力、ギャップが視聴者の皆様にもベストな形でお伝え出来れば嬉しいなって思っています。
■キャラクターデザイン・岡 真里子
今この瞬間一番新しく素敵な作品に関わることになったと、大きな喜びと大きな緊張感を感じました。主人公たちは私にとって、とても懐かしくキラキラときめく存在です。おとぎの言動、刻の反応、全てが可愛くかっこいいとドキドキしながら描かせていただいています。今感じているときめきを大事にしながら、これから見てくださる皆さんに向けて最大限頑張りたいと思います。
■『恋せよまやかし天使ども』あらすじ
学校で入学早々から美少女と評判の桂おとぎ。クラスの委員長も任されたが、副委員長の一（にのまえ）君も美男子で評判だった。表の顔とは違って、素ではぶっちゃけキャラで武闘派なおとぎ。中身も完璧な一君に惹かれつつ、彼にも裏の顔があるのではないかと思うけれど？
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