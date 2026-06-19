大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東レアローズ静岡が19日（金）、中島健斗（24）と藤中颯志（26）の2選手が2026-27シーズンに加入することを発表した。

セッターの中島は天理大学を卒業後、2024年にVC長野トライデンツへ入団。在籍2季目となる今シーズンは、SVリーグ男子のレギュラーシーズン（RS）42試合でベンチ入りを果たした。また、2026年度の男子日本代表合宿には練習生として参加していた。

リベロの藤中は、専修大学卒業後に2022年からの1シーズンをVC長野でプレー。その後、サントリーサンバーズ大阪に入団した。今シーズンは控えリベロという立ち位置ではあったが、SVリーグ男子RSからファイナルまでの全49試合にベンチ入りし、チームのリーグ準優勝に貢献した。

なお、背番号は中島が「8」、藤中が「11」と、それぞれ前クラブと同じ番号を着用する。新加入の2選手は、クラブを通じてコメントを発表している。

■中島健斗

「チームの勝利に貢献できるように頑張ります。よろしくお願いします」

■藤中颯志

「このたび、東レアローズ静岡に入団することになりました、藤中颯志です。新しいチームでプレーできることをとても楽しみにしています！チームの目標達成のために自分の持てる力をすべて発揮し、楽しんでプレーしたいと思います！会場で皆さまにお会いできることを楽しみにしています！応援よろしくお願いいたします」