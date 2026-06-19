ニューストップ > ライフスタイルニュース > 母がもうすぐ亡くなることを知り、問題児と化した少年。親族は困り果… 母がもうすぐ亡くなることを知り、問題児と化した少年。親族は困り果てるが、同じ経験をした郵便局員だけは彼の気持ちに心当たりが…／郵便屋が集めた奇談 母がもうすぐ亡くなることを知り、問題児と化した少年。親族は困り果てるが、同じ経験をした郵便局員だけは彼の気持ちに心当たりが…／郵便屋が集めた奇談 2026年6月19日 15時30分 Walkerplus リンクをコピーする みんなの感想は？ 【漫画】本編を読む現役の郵便配達員である送達ねこさん。自身が出合った怪異や同僚から寄せられた怪談・奇談を漫画にし、SNSで発信しています。今回は、そんな『郵便屋が集めた奇談』の中から特に反響の大きかったストーリーをお届けします。→「郵便屋が集めた奇談」をはじめから読む悪童の庭_P12悪童の庭_P13悪童の庭_P14悪童の庭_P15悪童の庭_P16悪童の庭_P17悪童の庭_P18悪童の庭_P19悪童の庭_P20著：送達ねこ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【漫画】この漫画をはじめから読む 【漫画】『怖いトモダチ』を読む 【漫画】『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』を読む