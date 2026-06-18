「好感度98」って〜!?“好き”がダダ漏れの隣の席のヤンキーに悶絶者続出！ピュアな恋が尊すぎる【作者に聞いた】
【漫画】本編を読む
物心ついたときから好感度が見える、主人公・桜田。廊下で話しかけている男子の好意は79、相手は42。男子が一方的に好意を寄せていることがわかる。そして、素行が悪いと有名なヤンキー桃山が隣の席に。彼の桜田に対する好感度は「98」と、非常に高くて――!?好きが丸見えな酢忍さん(@315sunin)の創作漫画「隣の席のヤンキーの好感度が丸見え」を紹介しよう。
もしも、人に対する好感度が数字で分かってしまったら…？主人公の女子高生・桜田は、そんな他人の好感度が視えてしまう特殊な能力の持ち主だ。ある日、彼女が苦手で近づきたくない存在、ヤンキーの桃山君の隣の席になってしまう。そこで視えたのは、まさかの「98」という異常な数値だった。
「女好きな不良だから誰にでも高いんだろう」と思いきや、それは桜田にだけ向けられた一途な高数値だった。嫌われようと必死にズボラな自分を演出しても、なぜか数値は上昇する一方。そんな2人のもどかしい関係を描いた今作「隣の席のヤンキーの好感度が丸見え」に、読者からは「いやもう可愛すぎ尊い」「2人とも可愛すぎ」といった悶絶の声が殺到している。
今作が生まれたきっかけは、「新作の読み切りを作るのに何個かあげたネタだしのうちのひとつ」に過ぎなかったと作者の酢忍さんは明かす。「ありがたいことにpixivでは反響をいただいたんですが、Twitter(現在のX)と本誌掲載時の数字があまりなくて、すぐ次の新作を考えないといけなくなりました。業界の厳しさをあらためて実感しました」と振り返る。
酢忍さんは、読者を惹きつけるキャラクターについて「主人公の桜田さんは最初からしっかりキャラ軸が決まっていた」と話す一方で、桃山君のデザインには苦戦したという。「桃山君は候補が4人ほどいて、イケメンが描けなくて苦労したのを覚えています」という意外な裏話も明かしてくれた。
今でも読者からは「続編いつまでも待っています！」という熱い声が後を絶たない。ピュアすぎるヤンキーの恋の行方、まだ読んでいない人はぜひチェックしてみて！
取材協力：酢忍さん
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