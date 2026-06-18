クレカ・電子マネー・スマホ・ポイント…決済方法でレジ作業は異なるのに、理解していない客に翻弄される店員の悲劇【作者に訊く】
【漫画】本編を読む
数年前から電子マネーでの買い物が普及し始め、今では財布を持たないキャッシュレス派も増加。しかし、その決済方法もクレジットカード・電子マネー、ポイントカードとさまざまあり、混乱している人もいるようだ。そんな最近のスーパーあるあるを描いた狸谷(@akatsuki405)さんの「余計な補足」がX(旧：Twitter)で注目を集めている。
■1枚のカードに機能が集約…キャッシュレス時代ならではのすれ違い
スーパーにはさまざまなお客が訪れる。そんな現場のリアルを描いた狸谷さんの実録漫画「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」から、今回は電子マネー決済をめぐる“あるある”を描いた「余計な補足」というエピソードを紹介する。
レジで「電子マネーで」とカードを差し出したお客。しかし、いざ会計になるとカードを挿入口へ差し込もうとしたため、店員は「電子マネーでしたら、こちらにかざしてください」と案内した。すると返ってきたのは、「じゃあ一括でお願い」のひと言。クレジットなのか電子マネーなのか迷った店員が確認すると、お客は「だから電子マネーって言ってるじゃない！」と不機嫌そうに返答。さらに、「5600ポイント入ってるから、それ使ってよ」と続けたという。
電子マネーなのか、クレジットなのか、ポイント利用なのか――情報が増えるほどレジ側は混乱してしまう。狸谷さんによると、「最近は1枚のカードにクレジット、電子マネー、ポイント機能がまとまっていることも多く、このようなすれ違いは意外とあります」とのことで、決済方法の認識違いが会計時の混乱につながることもあると教えてくれた。
支払い方法によってレジ操作は異なるため、迷ったときは無理に伝えようとせず、店員に相談する方がスムーズな場合もあるそうだ。便利になったキャッシュレス決済の裏で起きる、店員と客のちょっとしたすれ違い。レジの裏側に興味のある人は、本作「余計な補足」をぜひ読んでみてほしい。
画像提供：狸谷(@akatsuki405)
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